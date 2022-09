Merritt mettra à l’essai une semaine de travail de quatre jours à l’hôtel de ville pour attirer des travailleurs – Kelowna Capital News

La ville de Merritt, dans l’intérieur de la Colombie-Britannique, lance un programme pilote de semaine de travail de quatre jours dans l’espoir d’attirer, de recruter et de retenir les travailleurs municipaux.

L’essai d’un an, approuvé par le conseil mardi, verra l’hôtel de ville fermé le lundi, avec des heures d’ouverture prolongées du mardi au vendredi de 8 h à 17 h 45, une heure et 45 minutes supplémentaires chaque jour.

Sean Smith, directeur administratif de Merritt, a déclaré que les salaires ne changeraient pas, mais la ville espère que la semaine de travail comprimée lui permettra de rivaliser avec d’autres juridictions pour le personnel.

“Nous devons trouver un moyen d’être compétitifs en matière de rétention et d’attraction sans que cela n’affecte le résultat net des contribuables”, a-t-il déclaré jeudi dans une interview.

Il a noté que cela survient à un moment où la ville s’efforce de se remettre des inondations de l’automne dernier, qui ont dévasté la communauté et causé des défis supplémentaires pour la rétention du personnel.

Smith a déclaré qu’il pensait également que le programme profiterait aux résidents en leur permettant d’accéder au personnel municipal avant ou après les heures de travail habituelles.

“Il sera intéressant de voir les effets exacts sur le public, mais je pense que l’augmentation des niveaux de productivité et le fait d’avoir un personnel renouvelé et prêt à travailler apporteront des avantages à tous ceux qui ont affaire à la mairie.”

Il a dit qu’il pourrait y avoir des défis logistiques lors de la première mise en œuvre du pilote.

“Je pense que, surtout au début, il y aura des gens qui voudront simplement entrer à l’hôtel de ville et qui seront frustrés quand il sera fermé le lundi, (mais) nous espérons qu’avec une bonne communication, et avec un peu de temps, les habitants trouveront que c’est un avantage.

Le projet sera examiné au bout de six mois et d’un an, par le biais d’enquêtes auprès du personnel et du public, afin d’évaluer son efficacité et d’identifier les domaines où des changements pourraient devoir être apportés.

Smith a déclaré que bien que les détails de l’évaluation soient encore en cours d’élaboration, ils se concentreront sur trois domaines principaux : les impacts sur le public, la satisfaction et le bien-être des employés et s’il remplit son objectif d’attirer et de retenir le personnel.

La date de début du programme pilote n’a pas encore été décidée, mais Smith a déclaré qu’il s’attend à ce qu’il soit lancé cet automne.

“Nous sommes ravis de l’essayer et nous espérons que cela apportera les avantages que nous anticipons pour nos employés, et nous espérons que le public l’appréciera également”, a-t-il déclaré. « Si ce n’est pas le cas, nous allons en tirer des leçons et revenir en arrière. C’est la beauté du pilote.

— Brieanna Charlebois, La Presse Canadienne