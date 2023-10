ARLINGTON, Texas — Les Diamondbacks de l’Arizona ont toutes les raisons de ne pas croire qu’ils peuvent remporter cette Série mondiale.

Ils savent qu’ils ne sont pas le groupe le plus talentueux des séries éliminatoires. Tommy Pham, l’un de leurs principaux vétérans, l’a dit plus tôt cette semaine. Leur manque d’expérience en séries éliminatoires et de pouvoir de star n’est pas un secret. Les D-backs sont bien conscients des commentaires sceptiques que tout le monde, de Chris “Mad Dog” Russo à leur propre famille et amis, ont faits avant cette Classique d’automne.

Tout le monde – y compris les joueurs eux-mêmes – est relativement stupéfait d’être arrivé à l’endroit dont ils rêvaient lorsqu’ils étaient enfants. Mais jusqu’à présent, aucune de ces remarques ou attentes n’avait dissuadé cette équipe décousue. Alors, pourquoi cela commencerait-il à les affecter maintenant ?

Moins de 24 heures après avoir subi une défaite dévastatrice, l’Arizona s’est retrouvé dans le même environnement hostile et a disputé samedi son match le plus complet des séries éliminatoires – une victoire 9-1 contre le Texas qui a égalisé les World Series à un match chacun.

“Pouvoir effacer l’ardoise après une défaite déchirante hier soir, je n’en attendais rien de moins de la part des gars”, a déclaré Zac Gallen après le match 2. “Cela fait maintenant trois mois que nous jouons dos au mur. En descendant 1 -0, je pense que personne n’a été dérouté ici.”

Le droitier vétéran Merrill Kelly, tout juste sorti de son 35e anniversaire, a lancé comme un as samedi. Quatre ans après avoir enregistré le plus de défaites au baseball, Kelly a remporté la troisième victoire de sa première carrière en séries éliminatoires en s’exécutant dans un match incontournable. Dans le processus, il a rendu ridicule l’offensive écrasante des Texas Rangers au marbre.

C’est peut-être la grand-mère de Kelly, présente lors de sa sortie dominante, qui lui a donné un avantage supplémentaire contre le Texas. Le vétéran est originaire de Houston, il avait donc une section d’encouragement personnelle samedi pleine de membres de sa famille au Globe Life Field. Même jusqu’à sa conférence de presse d’après-match, Kelly n’avait pas vu sa grand-mère depuis 2011.

“J’ai hâte de la voir”, a déclaré Kelly. “Je ne les ai pas encore vus, donc si vous pouviez poser moins de questions, je pourrais y aller et vous dire bonjour.”

Kelly a réalisé un match parfait en quatrième manche, retirant ses 11 premiers frappeurs dans l’ordre. Ce n’est que lorsqu’Evan Carter a réussi un simple en quatrième manche et que Mitch Garver a commencé la cinquième avec un circuit que Kelly a semblé vaciller. Mais non, Kelly a envoyé neuf de ses 10 frappeurs suivants et n’a permis qu’à trois frappeurs au total d’atteindre en toute sécurité au cours de sept manches remarquables alors que son attaque construisait une avance inattrapable.

Merrill Kelly en retire neuf lors de la victoire des D-backs dans le deuxième match contre les Rangers

Les Snakes, plus vivants que jamais, retournent maintenant à Phoenix pour trois matchs, à commencer par le troisième match de lundi à Chase Field.

“Il y a un peu d’évolution, un peu de maturité qui continue de se manifester à chaque sortie”, a déclaré le manager Torey Lovullo à propos de Kelly.

Le départ contrôlé de Kelly était un microcosme de qui sont exactement ces Diamondbacks et de la façon dont le bruit extérieur n’entre même pas dans leur périphérie. Lorsque Kelly a semblé vaciller au cours des quatrième et cinquième manches, la foule à guichets fermés au Globe Life Field a tenté de gâcher son rythme avec ses hurlements.

Mais Kelly est restée intrépide. Il a vécu trop de choses dans son parcours professionnel dans le baseball : il a été libéré par les Rays en 2014, a lancé en Corée pendant quatre ans, a fait ses débuts en MLB à 30 ans, puis a connu ses deux premières saisons complètes avec les D-backs avant de devenir un titulaire de première ligne – pour être épuisé par les Rangers fanion de l’AL.

“J’avais définitivement des visions et des images de moi assis sur ce podium”, a déclaré Kelly à propos de son séjour en Corée. “Les matchs de championnat là-bas, compte tenu du décalage horaire, ont lieu le matin, à peu près juste quand je me réveille. C’était donc un peu ma routine. Je me réveillais, je préparais mon café et je vérifiais l’évolution du championnat. Le baseball. Cela me semblait, au propre comme au figuré, à des kilomètres quand j’étais là-bas. Mais cela a toujours été l’état d’esprit.

“Cela a toujours été le point central, le retour dans la cour des grands. Je pense que personne ne peut prédire pouvoir s’asseoir ici et lancer dans les World Series.”

Les D-backs battent les Rangers lors du match 2 : Jeter, Big Papi et A-Rod réagissent

Kelly a continué à faire confiance à sa préparation. Et face à l’adversité, les D-backs continuent. Ils s’en tiennent à leur plan de match, s’appuient sur ce qu’ils savent, continuent de se présenter et continuent de gagner leur chemin. Cette mentalité, mise en avant par Lovullo, les a distingués en séries éliminatoires. Samedi, cela leur a valu un triomphe en Série mondiale.

Kelly a retiré neuf frappeurs sur des prises, dont Adolis García, Corey Seager et Marcus Semien (deux fois), et n’en a marché aucun. Seuls quatre lanceurs ont eu plus de punchouts sans passe franc dans un match des World Series. Après que le premier match ait duré 11 manches, l’Arizona avait besoin de Kelly pour manger des frames. Il les a complètement avalés, sa sortie de sept manches étant la plus longue de la Classique d’automne depuis Gerrit Cole en 2019..

“C’est l’une des meilleures performances que j’ai vues”, a déclaré Evan Longoria à propos de la sortie de Kelly.

Gallen a ajouté : “Il nous a donné le ton. Il a donné à l’offensive une chance d’amener les gars sur la base.”

Samedi soir, c’était plus difficile pour Jordan Montgomery, qui n’a pas réussi à enregistrer un seul retrait au bâton pour la première fois de toutes les séries éliminatoires. Le grand gaucher a raté certains emplacements du receveur Jonah Heim. Sa vitesse était en baisse de deux ticks. Il est possible que la charge de travail de Montgomery le rattrape après sa précédente apparition – 2,1 manches sans but hors de l’enclos des releveurs – lundi dernier lors du septième match de la série de championnats de la Ligue américaine contre les Astros.

Pourtant, Bruce Bochy a continué à rester avec lui. Bien que Montgomery ait craché un tir en solo contre Gabriel Moreno en quatrième manche, Bochy l’a laissé contre le receveur des D-backs pour une troisième présence au bâton en sixième. Montgomery a réussi à échapper à d’autres dégâts dans ce cadre, grâce à un retrait contre Pham au deuxième but, mais les Rangers ont poussé leur chance.

Ketel Marte et Corbin Carroll RBI prolongent l’avance des D-backs

Bochy a laissé Montgomery se retirer pour le septième, et cela ne s’est pas bien terminé. Le gaucher a accordé des coups sûrs consécutifs avant d’être pourchassé, laissant sa dernière ligne à quatre points mérités sur neuf coups sûrs en six manches. L’Arizona a réussi 16 coups sûrs ce soir-là, dont seulement trois pour des buts supplémentaires. Chaque partant des D-backs a réussi au moins un coup sûr, Ketel Marte prolongeant sa séquence en séries éliminatoires à un record de la MLB de 18 matchs.

Il y a aussi du pouvoir dans l’acharnement. Marte et les D-backs chercheront à tirer parti de leur percée lors du troisième match, contre Max Scherzer, triple vainqueur de Cy Young.

“C’est notre maison”, a déclaré Marte. “Nous allons être plus à l’aise là-bas. Nos fans nous soutiendront.

“Et nous avons le talent.”

Deesha Thosar est un écrivain MLB pour FOX Sports. Elle a déjà couvert le Mets en tant que reporter pour le New York Nouvelles quotidiennes. Fille d’immigrants indiens, Deesha a grandi à Long Island et vit maintenant dans le Queens. Suivez-la sur Twitter à @DeeshaThosar .

