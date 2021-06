Merrick Garland promet des normes strictes dans la recherche des dossiers des législateurs

WASHINGTON – Le procureur général Merrick Garland a déclaré que le ministère de la Justice travaillait à « faire apparaître des questions potentiellement problématiques » liées aux enquêtes agressives de l’agence sur les fuites sous l’administration Trump, ajoutant que « des questions importantes … doivent être résolues » sur les efforts pour obtenir les enregistrements téléphoniques des législateurs et leur personnel.

« Comme je l’ai déclaré lors de mon audience de confirmation des charges, les considérations politiques ou autres inappropriées ne doivent jouer aucun rôle dans les décisions d’enquête ou de poursuite. Ces principes qui ont longtemps été considérés comme sacro-saints par le personnel de carrière du ministère de la Justice seront vigoureusement gardés sous ma surveillance, et tout échec être à la hauteur d’eux sera soumis à une responsabilité stricte », a déclaré Garland dans un communiqué lundi.

Pendant ce temps, le chef de la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice, John Demers, part au milieu d’une fureur suscitée par la divulgation des enregistrements téléphoniques, a déclaré lundi un responsable du ministère de la Justice. La démission de Demers intervient un jour après que le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a appelé Demers à témoigner au sujet de l’action du MJ visant les législateurs.

Un fonctionnaire du ministère de la Justice a déclaré que Demers avait l’intention de quitter le département avant la fin juin après être resté à son poste après l’administration Trump.

Le chien de garde indépendant du département a lancé une vaste enquête pour savoir si l’administration Trump et ses deux procureurs généraux ont saisi de manière inappropriée les dossiers de communication des législateurs démocrates de la Chambre, de leur personnel et des journalistes dans le cadre d’une enquête agressive sur les fuites en 2018.

L’inspecteur général Michael Horowitz a déclaré la semaine dernière que son bureau enquêterait sur le respect de ses propres politiques et procédures par le ministère de la Justice lorsqu’il a cité à comparaître les données de communication des législateurs démocrates et de leurs associés, ainsi que les relevés téléphoniques des journalistes du New York Times, The Washington Post et CNN.

Alors que l’enquête de l’inspecteur général se poursuit, Garland a déclaré lundi qu’il avait chargé la sous-procureure générale Lisa Monaco « d’évaluer et de renforcer les politiques et procédures existantes du département pour obtenir des dossiers de la branche législative ».

« Conformément à notre engagement en faveur de l’état de droit, nous devons veiller à ce que tout le poids soit accordé aux préoccupations relatives à la séparation des pouvoirs à l’avenir », a déclaré Garland.

Les représentants démocrates Adam Schiff et Eric Swalwell, deux des critiques les plus virulents de l’ancien président Donald Trump au Congrès, ont confirmé la semaine dernière que les responsables du ministère de la Justice de l’ère Trump avaient secrètement saisi les données de leur téléphone Apple et les données d’une dizaine d’autres membres du House Intelligence Committee, leur aides et proches, dont un mineur.

Suite:L’inspecteur général du ministère de la Justice examinera la saisie par le ministère de la Justice de Trump des données téléphoniques des démocrates

Les révélations ont mis en colère les démocrates qui ont longtemps accusé l’ancien président d’utiliser le ministère de la Justice pour s’en prendre à ses ennemis politiques présumés. Les dirigeants démocrates ont rapidement demandé une enquête et exigé que les anciens procureurs généraux William Barr et Jeff Sessions témoignent de la saisie des relevés téléphoniques.

« Les nouvelles concernant la politisation du ministère de la Justice de l’administration Trump sont déchirantes », a déclaré la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., dans un communiqué. « Ces actions semblent être une autre attaque flagrante contre notre démocratie menée par l’ancien président. »

L’assignation à comparaître devant le grand jury fédéral, qu’Apple a reçue en février 2018, semble avoir jeté un large filet, cherchant des données sur plus de 100 numéros de téléphone et adresses e-mail pour savoir qui a parlé aux journalistes.

Apple a déclaré que l’assignation recherchait « des informations de compte client ou d’abonné » liées à 73 numéros de téléphone et 36 adresses e-mail. L’assignation n’a pas précisé la nature de l’enquête, a déclaré Apple, ajoutant que la société n’avait fourni que des métadonnées et des informations sur les abonnés au compte, et non des e-mails ou des images.

La citation à comparaître comprenait une ordonnance de bâillon signée par un juge d’instance fédéral qui a gardé le secret sur l’enquête pendant trois ans. L’administration Biden n’a pas cherché à prolonger l’ordre de bâillon, permettant à Apple d’informer les sujets de l’assignation le 5 mai que leurs données téléphoniques avaient été saisies.

Suite:Le ministère de la Justice dit qu’il ne saisira plus les dossiers des journalistes

L’enquête n’a pas trouvé de preuves liant les législateurs à des fuites dans la presse, ont déclaré Schiff et Swalwell la semaine dernière.

« Cette enquête sans fondement, bien que maintenant close, est un autre exemple de la militarisation corrompue de la justice par Trump », Schiff, D-Calif., mentionné La semaine dernière.

Swalwell, D-Californie, mentionné Les membres de la famille des législateurs ont été « ciblés de manière punitive », et l’ordre de bâillon était motivé par la crainte d’une perception publique selon laquelle l’administration Trump s’en prenait aux ennemis perçus de l’ancien président.

Ce mois-ci, le ministère de la Justice a annoncé qu’il n’obtiendrait plus secrètement les dossiers des journalistes lors des enquêtes sur les fuites, une dérogation à une politique utilisée par les administrations précédentes pour tenter d’identifier les sources qui ont fourni aux journalistes des informations classifiées.

Garland devait rencontrer lundi des représentants du New York Times, du Washington Post et de CNN, dont les journalistes ont été ciblés dans le cadre de l’enquête sur les fuites menée par les procureurs de l’administration Trump.