Merrick Garland et le ministère de la Justice poursuivent l’Idaho pour la loi sur l’avortement – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : EVELYN HOCKSTEIN/POOL/EPA-EFE/Shutterstock

procureur général Merrick Guirlande a poursuivi la lutte pour le droit à l’avortement dans une nouvelle action en justice que le ministère de la Justice intente contre l’État de l’Idaho pour annuler une loi empêchant les femmes cherchant un traitement d’urgence de pouvoir se faire avorter. L’AG a annoncé le procès, déclarant que la nouvelle loi va à l’encontre de la loi sur le traitement médical d’urgence et le travail (EMTALA), lors d’une conférence de presse le mardi 2 août. viole la Constitution, ainsi qu’une injonction empêchant l’application de la loi restrictive sur l’avortement.

Plus à propos Avortement

Le procureur général Merrick Garland annonce que le DoJ a intenté une action en justice contre l’Idaho pour la loi restrictive sur l’avortement de l’État : “La poursuite vise à déclarer invalide l’interdiction pénale de l’État de fournir des avortements, telle qu’elle s’applique aux femmes qui souffrent d’urgences médicales.” pic.twitter.com/89wUrH4XGG — Le recomptage (@therecount) 2 août 2022

Au cours de l’annonce, Garland a expliqué les motifs selon lesquels le procès bloquerait la loi de l’Idaho, qui criminalise toute personne qui pratique un avortement, par The Associated Press. “La poursuite vise à déclarer invalide l’interdiction criminelle de l’État de fournir l’avortement telle qu’appliquée aux femmes qui souffrent d’urgences médicales”, a déclaré Garland lors du briefing. «Chaque hôpital qui reçoit des fonds de Medicare doit fournir le traitement de stabilisation nécessaire à un patient qui arrive aux urgences, souffrant d’une condition médicale qui pourrait mettre sa vie ou sa santé en grave danger. Dans certaines circonstances, le traitement médical nécessaire pour stabiliser l’état du patient est l’avortement.

Garland a poursuivi et énuméré les cas où un avortement peut être nécessaire pour sauver la vie de la mère ou stabiliser son état, comme une infection septique ou une hémorragie. L’AG a expliqué que les exceptions dans la loi de l’Idaho ne suffisent pas et que les conséquences pour les prestataires de soins médicaux ne sont pas justes. « Bien que la loi de l’Idaho prévoie une exception pour empêcher le décès d’une femme enceinte, elle n’inclut aucune exception pour les cas où l’avortement est nécessaire pour prévenir de graves risques pour la santé de la femme. De plus, cela exposerait les médecins à des arrestations et à des poursuites pénales, même s’ils pratiquent un avortement pour sauver la vie d’une femme. Il incomberait alors aux médecins de prouver qu’ils ne sont pas pénalement responsables », a-t-il déclaré.

Marche des femmes pour le droit à l’avortement 2021 : photos du monde entier

Avant de passer le micro au procureur général associé Vanita Gupta, Garland a abordé la question plus large de la liberté de reproduction à l’échelle nationale depuis que Roe V. Wade a été renversé. Il a promis que le ministère de la Justice “utiliserait tous les outils à sa disposition pour garantir que les femmes enceintes reçoivent les soins médicaux d’urgence auxquels elles ont droit en vertu de la loi fédérale”. Il a également déclaré qu’ils continueraient à suivre les lois sur l’avortement de l’État à la suite de la décision de la Cour suprême.

Garland a assuré que le ministère de la Justice chercherait à faire appliquer EMTALA à la suite de la décision. « Dans les jours qui ont suivi la décision Dobbs, de nombreux rapports ont fait état de retards et de refus de traitement pour les femmes enceintes en situation d’urgence médicale. Aujourd’hui, le message du ministère de la Justice est clair. Peu importe l’État dans lequel opère un hôpital soumis à l’EMTALA. Si un patient se présente aux urgences avec une urgence médicale mettant en danger la vie ou la santé du patient, l’hôpital doit fournir le traitement nécessaire pour stabiliser ce patient. Cela inclut l’avortement lorsqu’il s’agit du traitement nécessaire. Toute loi d’État qui empêche un hôpital de remplir ses obligations en vertu de l’EMTALA viole la loi fédérale », a-t-il déclaré.

Lien connexe Lié: Le doigt coupé de Johnny Depp : ce que la sœur d’Amber Heard aurait dit dans des documents non scellés

Depuis la décision de SCOTUS d’annuler Roe V. Wade, tant de personnes se sont prononcées contre la décision, des politiciens aux célébrités, et bien d’autres ont collecté des fonds pour soutenir les droits reproductifs. Peu de temps après l’entrée en vigueur de la décision, le président Joe Biden a également critiqué la décision, assurant que l’administration veillerait à ce que la contraception et les médicaments nécessaires soient disponibles. Il a également appelé les Américains à élire des politiciens pro-choix à mi-mandat. “Nous devons restaurer les protections de Roe en tant que loi du pays”, a-t-il déclaré.