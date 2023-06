Merrick Garland défend Jack Smith

On lui avait demandé de partager quand il avait appris pour la première fois que l’avocat spécial Jack Smith se dirigeait vers une mise en accusation. Le questionneur a également fait référence à la récente vague de critiques des alliés de Trump et d’autres républicains qui ont accusé le ministère de la Justice d’être armé.

« Comme je l’ai dit lorsque j’ai nommé M. Smith, je l’ai fait parce que cela souligne l’engagement du ministère de la Justice envers l’indépendance et la responsabilité », a déclaré le procureur général.

« M. Smith est un procureur de carrière chevronné. Il a réuni un groupe de procureurs et d’agents expérimentés et talentueux qui partagent son engagement envers l’intégrité et la primauté du droit », a déclaré Garland.

« Toute question à ce sujet devra être répondue par leurs dépôts devant le tribunal », a-t-il ajouté.

L’échange a marqué la première fois que Garland a publiquement discuté de l’acte d’accusation de Trump sur 37 chefs d’accusation liés à sa mauvaise gestion présumée de documents classifiés qui ont été stockés dans sa station balnéaire de Floride, Mar-a-Lago, après avoir quitté ses fonctions.