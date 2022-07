Merrick Garland déchire le Texas Challenge to HHS Abortion Guidelines

Facebook

Les retombées de la décision choquante du SCOTUS d’annuler Roe contre Wade se poursuit avec le dernier front ouvert au Texas, où l’État a intenté une action en justice pour résister aux directives fédérales du HHS sur les soins médicaux appropriés pour les femmes dans la loi sur les traitements médicaux d’urgence. [EMTALA]. Le procureur général Merrick Garland a clairement indiqué hier que le gouvernement fédéral était prêt à marteler le Texas avec une loi fédérale claire.

Lors d’une brève disponibilité avec les journalistes, Garland a affirmé que le ministère de la Justice tiendrait pour responsable quiconque tentait criminellement de surmonter une élection légitime, puis passerait de manière agressive pour répondre à une question concernant la contestation par le Texas des directives du HHS concernant EMTALA. La transcription provient de Mediaite :

JOURNALISTE: L’État du Texas a récemment poursuivi l’administration Biden pour de nouvelles règles selon lesquelles les médecins doivent être en mesure de pratiquer des avortements dans des situations d’urgence. Quelle est votre réponse à cela? Et en quelque sorte, quelle est la prochaine étape du ministère de la Justice sur Dobbs plus largement ?

GARLAND : Sur l’État du Texas et sur la question de l’avortement, le ministère de la Justice va utiliser tous les outils dont nous disposons pour garantir la liberté de procréation…

… Mais par rapport à ce que vous venez de dire, je peux vous dire qu’une chose est certaine. Nous allons déposer une requête pour rejeter le procès du Texas. Le Texas conteste une directive du HHS en vertu de la loi sur les traitements médicaux d’urgence, qui s’appelle [EMTALA].

Cela ne pourrait pas être plus simple. Cette loi oblige les hôpitaux à fournir des soins stabilisateurs à un patient qui se présente avec une urgence médicale mettant gravement en danger sa vie ou sa santé. Et là où ce traitement stabilisant est l’avortement, ils doivent fournir l’avortement ! Et ils doivent le faire, nonobstant une loi de l’État qui est si étroite qu’elle ne protège même pas la vie ou la santé d’une femme. Elle est expressément préemptée par le [EMTALA] loi et est expressément préempté par notre système de fédéralisme, exprimé par la clause de suprématie de la Constitution américaine.

Nous allons appliquer la loi fédérale ici.

Étant donné que de nombreux démocrates ont passé une grande partie du mandat de Biden frustrés par le manque apparent de responsabilité envers les anciens responsables de l’administration Trump, il est réconfortant d’entendre que Garland est catégorique et déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que les femmes – déjà de seconde classe les citoyens de trop d’États ne sont pas relégués encore plus bas et exposés à de plus grands dangers au Texas et ailleurs s’ils sont au milieu d’une urgence potentiellement mortelle.

Le ministère de la Justice doit travailler en toute impunité pour s’assurer que la loi est appliquée de manière claire et agressive afin que les médecins et les hôpitaux ne remettent pas en question leur devoir lorsqu’une femme arrive par les portes des urgences avec sa santé en jeu.