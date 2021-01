D’être le premier conjoint masculin d’un vice-président à être le premier conjoint juif d’un vice-président américain, Doug Emhoff fait la une des journaux. Et maintenant, il est devenu le catalyseur d’une première entrée de dictionnaire.

Merriam-Webster a ajouté « second gentleman » au dictionnaire estimé. Le mot définit le terme comme « le mari ou le partenaire masculin d’un vice-président ou commandant en second d’un pays ou d’une juridiction », à peu près comme il définit la « seconde dame » comme « l’épouse ou la partenaire féminine d’un vice-président ou d’un second aux commandes d’un pays ou d’une juridiction « .

Il a reconnu l’ajout en tweetant: « Eh bien, maintenant c’est officiel. » Emhoff deviendra connu dans les cercles de Washington sous l’acronyme maladroit «SGOTUS» pour le second gentleman des États-Unis.

Avant la sortie, Emhoff, 56 ans, a enseigné sa première classe en tant que membre de la faculté de Georgetown Law. Il est un avocat du divertissement de longue date qui a abandonné sa carrière après que Harris soit devenu le colistier du président Joe Biden.

Emhoff a participé à sa première sortie publique en solo jeudi où il a souligné l’insécurité alimentaire en disant que c’est «quelque chose dont tout le monde doit s’inquiéter». Emhoff a déclaré pendant la campagne qu’il utiliserait son rôle de pionnier pour élever le problème.

Sa première apparition en solo en tant qu’épouse de Kamala Harris, la première femme à être élue vice-présidente, était de rencontrer des représentants d’une organisation à but non lucratif ayant la double mission de réduire l’insécurité alimentaire et d’augmenter les opportunités économiques.

« Nous voyons ce que nous voyons aux informations avec des files de voitures », a déclaré Emhoff aux journalistes avant de quitter le Kelly Miller Middle School à Washington. les gens à se tourner vers les banques alimentaires.