Merlin Divertissements | aperçu de Legoland Shanghai

Merlin Divertissements a offert un aperçu exclusif du nouveau Legoland Shanghai Resort aux participants de la China International Import Expo (CIIE). Les participants ont pu voir le nouveau modèle Lego de Fengjing Water Town avant son installation dans la zone Miniland du nouveau parc de Shanghai, en Chine, qui sera le premier complexe Legoland en Chine et la 14e attraction de Merlin dans le pays.

Le modèle de la ville aquatique de Fengjing a été dévoilé comme exemple de la façon dont l’expertise mondiale des parcs à thème se mélange à la culture locale dans l’ensemble du parc. Chaque parc Legoland possède un Miniland en son centre, et la conception du Miniland du Legoland Shanghai Resort rend hommage à des sites bien connus et à des paysages locaux distinctifs, mettant en valeur les scènes de rue urbaines et les paysages pittoresques du delta du fleuve Yangtze et de la région chinoise dans son ensemble. .

Le modèle a été créé par les équipes de Merlin Magic Making et les maîtres constructeurs de modèles mondiaux de Merlin. Construit entièrement à partir de 36 000 briques LEGO, il rend hommage à la situation géographique du parc en fusionnant les caractéristiques architecturales locales avec la culture de Jiangnan.

Avant-première pour les participants de la CIIE

Grâce à la réalité virtuelle, les invités de la CIIE ont également pu découvrir l’emblématique Dragon Coaster, l’un des manèges les plus populaires des parcs Legoland. Des dirigeants de Legoland et du Legoland Shanghai Resort, des représentants du gouvernement du district de Jinshan et des responsables de l’administration municipale de la culture et du tourisme de Shanghai étaient tous présents à la cérémonie de dévoilement.

John Jakobsendirecteur de l’exploitation de Legoland Resorts déclare :

« Merlin est le partenaire incontournable des propriétaires de propriété intellectuelle pour donner vie aux marques que les gens aiment, et nous sommes ravis que LEGOLAND Shanghai Resort soit la nouvelle destination de divertissement de marque pour la marque LEGO en Chine.

« Lors de la China International Import Expo, nous sommes ravis de dévoiler l’étonnante architecture de la région du delta du fleuve Yangtze sous forme LEGO, dans notre tout nouveau MINILAND pour LEGOLAND Shanghai. Avec la célèbre marque LEGO au premier plan et le soutien inestimable du gouvernement local et de notre partenaire basé à Shanghai, nous sommes ravis de transformer LEGOLAND Shanghai Resort en un monument du tourisme culturel.

« La Chine est un marché de croissance important pour nous et nous sommes impatients d’étendre notre présence ici avec cette prochaine étape importante de notre stratégie de croissance. »

Les travaux ont commencé

À mesure que le projet avance, une nouvelle étape a été annoncée par Legoland Shanghai Resort plus tôt en septembre : les pieux étaient terminés et la construction principale avait commencé.

Le Legoland Shanghai Resort, premier complexe hôtelier international axé sur la famille et basé sur la propriété intellectuelle dans le delta du fleuve Yangtze, est situé à Fengjing, dans le district de Jinshan à Shanghai, et est conçu pour les familles avec enfants âgés de deux à douze ans.

Le parc à thème Legoland Shanghai Resort, qui comprend un parc à thème Legoland et un hôtel à thème, comportera huit zones thématiques qui représentent la majorité des manèges et attractions bien connus et emblématiques des parcs Legoland du monde entier.

Siegfried Boerstdirecteur général de Legoland Resorts en Chine, déclare :

« Chez LEGOLAND Shanghai Resort, nous espérons maintenir l’expérience et les normes authentiques de base des parcs LEGOLAND mondiaux tout en veillant à intégrer la culture traditionnelle chinoise, les caractéristiques locales de Shanghai et les éléments de la ville aquatique de Jiangnan, afin d’offrir une expérience immersive internationale mais localisée unique aux visiteurs de dans le monde entier.

« Le Shanghai Resort constituera une destination familiale indispensable et reconnue internationalement dans la région, et nous pensons que ces créations incroyables telles que le nouveau MINILAND amélioreront le plaisir des enfants et des adultes de tous âges, rendant leur visite vraiment inoubliable. .»

En septembre, Merlin Entertainments et Tencent a lancé un partenariat pour créer « l’expérience ultime de parc à thème du futur » dans les nouveaux complexes Legoland en Chine. La collaboration se concentrera d’abord sur les prochaines destinations Legoland à Shenzhen, Shanghai et Sichuan. Les deux sociétés travailleront ensemble pour créer des expériences de parc personnalisées, fluides et immersives.