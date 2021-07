Merkel visite une scène d’inondation allemande «surréaliste», aide aux vœux et action pour le climat

BERLIN – La chancelière allemande Angela Merkel a examiné dimanche ce qu’elle a qualifié de scène « surréaliste et fantomatique » dans un village dévasté, promettant une aide financière rapide et une concentration politique redoublée sur la lutte contre le changement climatique alors que le nombre de morts dues aux inondations en Europe occidentale dépassait les 180.

Merkel a visité Schuld, un village situé sur une courbe serrée de la rivière Ahr dans l’ouest de l’Allemagne, où de nombreux bâtiments ont été endommagés ou détruits par la montée rapide des eaux mercredi soir.

Bien que le maire de Schuld ait déclaré que personne n’y avait été tué ou blessé, de nombreux autres endroits n’ont pas eu cette chance. Le nombre de morts dans la région d’Ahrweiler, où se trouve Schuld, s’élevait à 112. Les autorités ont déclaré que certaines personnes étaient toujours portées disparues et craignent que le bilan ne continue d’augmenter.

Dans l’État voisin de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le plus peuplé d’Allemagne, 46 personnes ont été tuées, dont quatre pompiers.

La Belgique a confirmé 27 décès.

L’aide arrive dans les zones durement touchées ; plus de 300 millions de dollars pourraient être nécessaires

Merkel a déclaré qu’elle revenait de Schuld, encore partiellement jonchée de décombres et de boue sous un soleil radieux, avec « une image réelle, je dois dire, de la situation surréaliste et fantomatique ».

« C’est choquant – je dirais presque que la langue allemande a à peine des mots pour décrire les ravages qui ont été causés », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse dans une ville voisine.

Merkel a déclaré que les autorités s’efforceraient de « remettre le monde en ordre dans cette belle région, étape par étape », et que son cabinet approuverait mercredi un programme d’aide financière à court et à moyen terme.

Le ministre des Finances Olaf Scholz a déclaré au journal Bild am Sonntag que plus de 300 millions d’euros (354 millions de dollars) seraient nécessaires. Et il a déclaré que les autorités doivent mettre en place un programme de reconstruction à plus long terme qui, d’après l’expérience des inondations précédentes, se chiffrera en milliards d’euros.

« Heureusement, l’Allemagne est un pays qui peut gérer cela financièrement », a déclaré Merkel, qui quitte ses fonctions de chancelière à la suite d’élections en septembre. « L’Allemagne est un pays fort, et nous résisterons à cette force de la nature à court terme – mais aussi à moyen et long terme, à travers une politique plus respectueuse de la nature et du climat que nous ne l’avons fait ces dernières années. Cela sera également nécessaire. »

Les climatologues affirment que le lien entre les conditions météorologiques extrêmes et le réchauffement climatique est indéniable et que l’urgence de faire quelque chose contre le changement climatique est indéniable.

Les scientifiques ne peuvent pas encore dire avec certitude si le changement climatique a causé les inondations, mais ils insistent sur le fait que cela exacerbe certainement les catastrophes météorologiques extrêmes exposées dans le monde.

« Nous devons accélérer la lutte contre le changement climatique », a déclaré Mme Merkel, soulignant les politiques déjà mises en place par l’Allemagne et l’Union européenne pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. « Et pourtant, la deuxième leçon est qu’il faut faire très attention à l’adaptation » au changement climatique.

Investir dans la lutte contre le changement climatique coûte cher, a-t-elle déclaré, mais ne pas le faire est encore plus coûteux.

« Une inondation n’est pas l’exemple du changement climatique, mais si nous regardons les événements de perte de ces dernières années, décennies, alors ils sont tout simplement plus fréquents qu’ils ne l’étaient auparavant – nous devons donc faire un gros effort », a déclaré Merkel.

La pluie sévit dans d’autres régions d’Europe

Bien que la pluie se soit arrêtée dans les régions les plus touchées d’Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas, des tempêtes et des averses ont persisté ailleurs en Europe occidentale et centrale. Il y a eu des inondations samedi soir dans la zone frontalière germano-tchèque, dans le coin sud-est de l’Allemagne, et au-delà de la frontière en Autriche.

Environ 130 personnes ont été évacuées dans la région de Berchtesgaden en Allemagne après la crue de la rivière Ache. Au moins une personne a été tuée et la voie ferrée vers Berchtesgaden a été fermée.

La région de Berchtesgaden abrite également la piste de glisse de Koenigssee, site des grands événements internationaux de bobsleigh, de skeleton et de luge depuis plus de 50 ans. De grands segments de cette piste ont été détruits, des parties de la goulotte en béton se sont transformées en décombres par les eaux vives.

Une crue éclair a frappé la ville autrichienne voisine de Hallein samedi soir, mais il n’y a eu aucun rapport de victimes. Plus à l’ouest, des inondations ont frappé certaines parties de la ville de Kufstein. De fortes pluies et des orages ont causé de graves dommages dans plusieurs régions d’Autriche.

Dans la ville de Pepinster, dans l’est de la Belgique, des soldats et des pompiers ont fouillé dimanche l’épave à la recherche de survivants ou de corps, selon la chaîne publique RTBF. Toutes les maisons encore debout ont été fouillées, l’effort s’est donc concentré sur celles qui se sont effondrées et dans une vallée en aval pour toute personne éventuellement emportée par le torrent déchaîné.

Le sol de la ville reste instable et plusieurs autres maisons pourraient s’effondrer. « Nous devons faire attention à chaque pas que nous prenons », a déclaré le pompier Olivier Jiust.

Le pape François a prié pour les victimes des inondations et pour soutenir « les efforts de tous pour aider ceux qui ont subi de graves dommages ».

« J’exprime ma proximité avec les populations d’Allemagne, de Belgique et de Hollande, frappées par des inondations catastrophiques », a-t-il déclaré dimanche lors de sa première apparition publique aux fidèles place Saint-Pierre après une opération chirurgicale lourde. « Que le Seigneur accueille le défunt et console les membres de sa famille. »

Les habitants des zones dévastées auront besoin de soutien et de réconfort pendant encore longtemps.

« Cette inondation laissera des cicatrices sur les habitants de Schuld – des cicatrices que vous n’oubliez pas, qui ne peuvent être surmontées, car nos vies ont changé d’un jour à l’autre », a déclaré le maire Helmut Lussi, éclatant en sanglots en parlant .

Les écrivains d’Associated Press Angela Charlton à Paris et Frances D’Emilio à Rome ont contribué.