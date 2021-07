Merkel visite des zones ravagées par les inondations, déclare que l’Allemagne a besoin d’une politique plus axée sur le climat

La chancelière est arrivée dimanche dans l’État occidental de Rhénanie-Palatinat pour se faire une idée réelle de ce qu’elle a qualifié de surréaliste. « images fantomatiques » des territoires dévastés par les inondations record causées par les fortes pluies du début de la semaine.

Merkel a promis une assistance rapide à toutes les zones touchées et a déclaré que la catastrophe naturelle a clairement montré qu’une plus grande protection du climat est nécessaire. « Nous sommes à vos côtés, au niveau fédéral et à celui de l’État », a déclaré le chancelier, ajoutant que tout le monde peut désormais voir « avec quelle force la nature peut agir. »

Les autorités allemandes auraient « prendre position » contre les forces destructrices de la nature – aujourd’hui et à l’avenir – a déclaré Merkel, ajoutant qu’une nouvelle politique est nécessaire: une qui « prend en considération la nature et le climat bien plus que nous ne l’avons fait ces dernières années ».

La chancelière a également déclaré que le gouvernement fédéral et les autorités de l’État feraient équipe pour « mettre le monde en ordre étape par étape dans ce bel endroit. » Mercredi, son cabinet devrait adopter un programme d’aide rapide. Le ministre des Finances Olaf Scholz a déjà annoncé que Berlin y consacrerait 300 millions d’euros (354 millions de dollars).

Le Premier ministre de Rhénanie-Palatinat Malu Dreyer a toutefois déclaré qu’un « effort à long terme » est nécessaire pour que les zones touchées se rétablissent. « Il faudra beaucoup de temps avant que les gens puissent dire : je reconnais à nouveau mon pays d’origine », a-t-elle déclaré, ajoutant que, jusqu’à présent, les efforts de sauvetage sont la priorité absolue.

« Nous ne nous reposerons pas tant que les personnes portées disparues ne seront pas retrouvées », elle a dit. Au moins 157 personnes sont mortes en Allemagne à cause des inondations, selon les médias allemands. Dans la petite zone rurale d’Ahrweiler, en Rhénanie-Palatinat, le nombre de morts a atteint 110 tandis que 670 personnes ont été blessées.

Dans l’État voisin de Rhénanie du Nord-Westphalie, le nombre de décès confirmés a atteint 46. Au moins une personne est décédée dans les inondations en Bavière, la dernière région allemande touchée par la catastrophe.

Quelque 600 kilomètres de voies ferrées ont été endommagées en Allemagne, selon la Deutsche Bahn, l’opérateur ferroviaire allemand. Le ministre des Transports Andreas Scheuer a déclaré que l’étendue réelle des dommages ne pourra être évaluée qu’une fois tous les travaux de dépollution terminés. Pourtant, même maintenant, la dévastation semble être immense.« Puisque 20 des 35 ponts de l’Ahr [River] ont été détruits, vous pouvez déjà deviner l’énorme tâche qui nous attend », Scheuer a déclaré aux médias locaux.

Quelque 800 soldats et environ 110 véhicules militaires ont été déployés dans les zones touchées pour faire face aux conséquences des inondations. La ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, s’est également rendue dimanche dans les zones inondées pour rencontrer les militaires engagés dans l’opération de secours.

Même les soldats les plus expérimentés, qui avaient déjà été déployés dans des missions similaires à l’étranger, ont déclaré n’avoir jamais rien vu de tel auparavant, a déclaré le ministre de la Défense aux médias. « Tout le monde est profondément touché », dit Kramp-Karrenbauer.

L’Allemagne n’est cependant pas le seul pays européen touché par la catastrophe. En Belgique, 31 personnes sont mortes dans les inondations et 163 sont portées disparues. Quelque 11 000 familles se sont retrouvées sans électricité dans la région de Liège. En Wallonie, une vingtaine de villages se sont retrouvés sans eau potable et des infrastructures ferroviaires ont été endommagées.

En Suisse, le lac de Zurich a fait irruption et l’on craint que les lacs de Lucerne, de Bienne et de Thoune emboîtent le pas. En Autriche, des villes proches de Salzbourg ont été touchées par les inondations.

