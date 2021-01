ANGELA Merkel souhaite voir des mesures de verrouillage plus strictes introduites dans toute l’Allemagne, y compris un couvre-feu et une interdiction des transports publics, selon des informations.

Cela survient au milieu des inquiétudes concernant une nouvelle souche du coronavirus qui a provoqué une flambée des cas à travers le Royaume-Uni ces dernières semaines.

Le chancelier allemand souhaiterait voir les restrictions actuellement en place uniquement dans certaines régions étendues à l’ensemble du pays.

De nouvelles mesures pourraient inclure une interdiction des transports publics locaux et longue distance ainsi qu’un couvre-feu.

Les propositions devraient être discutées lors d’une réunion de hauts fonctionnaires la semaine prochaine, Bild rapports.

Les rues des villes allemandes restent plus fréquentées qu’elles ne l’étaient lors du premier verrouillage en mars.

Merkel serait préoccupée par le fait que trop de personnes continuent de voyager à travers le pays et ne travaillent pas chez elles autant qu’elles le pourraient.

Le ministère des Transports du pays évaluerait désormais les conséquences probables d’un verrouillage total et s’efforcerait de garantir que les perturbations des chaînes d’approvisionnement soient minimes.

Les mesures actuelles doivent prendre fin le 31 janvier, mais Merkel aurait déclaré à un groupe de travail de membres de son parti de l’Union chrétienne-démocrate que le pays avait encore besoin de « huit à dix semaines de mesures dures ».

L’Allemagne a été félicitée pour sa gestion initiale de la pandémie, mais a été contrainte de réintroduire un verrouillage partiel à la fin de l’année dernière alors que les cas augmentaient.

Le pays enregistre actuellement environ 20 000 personnes testées positives par jour et a jusqu’à présent enregistré 45 078 décès.

Merkel espère également éviter la propagation d’une souche mutante du virus détectée en Grande-Bretagne le mois dernier.

On pense que la souche est jusqu’à 70% plus contagieuse que l’original et qu’elle est un facteur contributif à une récente augmentation des cas au Royaume-Uni.

Merkel aurait déclaré au groupe de travail: « Si nous n’arrivons pas à arrêter [the British strain], alors nous aurons une incidence décuplée d’ici Pâques. »

On ne sait pas actuellement dans quelle mesure la nouvelle souche s’est répandue en Allemagne.

Le gouvernement allemand veut voir le taux d’infection pour 100 000 habitants – qui est actuellement de 165 – ramené en dessous de 50 avant la levée du verrouillage.

Markus Söder, chef de l’Etat de Bavière, a fait écho aux préoccupations de Merkel, affirmant que le pays doit prendre la souche mutante « inquiétante » « extrêmement au sérieux ».

« Les … règles que nous avons sont peut-être clairement trop peu nombreuses », a-t-il déclaré, ajoutant que la variante pourrait « rapidement mettre en péril tous les efforts des dernières semaines ».