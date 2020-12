Les cas et les décès quotidiens de coronavirus en Allemagne ont atteint de nouveaux sommets la semaine dernière et Merkel a averti que le pays traversait une autre phase de croissance exponentielle. Plus de 22 000 personnes sont mortes de la maladie, qui a infecté un total de 1,36 million de personnes dans le pays.

Le taux d’incidence sur sept jours du pays a fortement augmenté au cours des dernières semaines et atteint actuellement un quasi-record de 174 pour 100 000 habitants, selon l’institut de santé publique RKI. Les responsables ont déclaré que le taux d’incidence sur sept jours devait descendre à 50 pour 100 000 et y rester.

Pour le gouvernement allemand, il est impossible de développer une stratégie à long terme contre la pandémie, car il y a encore trop d’inconnues sur la maladie, a déclaré Merkel mardi à son caucus. Elle a appelé les dirigeants des États à ne faire aucune exception aux règles de verrouillage, car elle a averti que cela risquerait d’étendre encore plus les restrictions.

Merkel a déclaré qu’il était trop tôt pour dire quand la pandémie serait terminée, dans des remarques qui devraient atténuer l’optimisme croissant selon lequel l’approbation européenne attendue d’un vaccin Covid-19 par Pfizer Inc. et son partenaire allemand BioNTech SE la semaine prochaine pourrait rapidement réduire le nombre de nouvelles infections.