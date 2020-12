Des gens font la queue devant un magasin de vêtements à prix réduits dans le quartier commerçant de l’Alexanderplatz à Berlin avant un verrouillage partiel – JOHN MACDOUGALL / AFP

La chancelière Angela Merkel a averti que l’Allemagne était confrontée à un nouveau pic d’infections à Covid-19 le mois prochain, faisant douter que le verrouillage dur du pays à partir de mercredi se terminera début janvier comme initialement prévu.

Janvier et février devraient être des mois de pandémie particulièrement difficiles, a déclaré Merkel aux législateurs de son bloc conservateur dirigé par la CDU au parlement mardi, selon un participant à la réunion virtuelle. Le pays se dirige vers un taux d’incidence de 200 cas pour 100 000 personnes sur sept jours, a-t-elle déclaré.

À partir de mercredi, l’Allemagne fermera les magasins non essentiels, exhortera les employeurs à fermer les lieux de travail et encouragera les parents à éloigner les enfants de l’école dans le cadre d’un verrouillage national convenu dimanche par Merkel et les 16 chefs d’État régionaux.

Les restrictions plus strictes devaient durer jusqu’au 10 janvier, mais les commentaires de la chancelière mardi soulèvent la probabilité qu’ils soient prolongés lors de la prochaine réunion de Merkel avec les dirigeants de l’État début janvier. La loi allemande oblige le gouvernement à réévaluer un verrouillage national toutes les quatre semaines.

Les cas et les décès quotidiens de coronavirus en Allemagne ont atteint de nouveaux sommets la semaine dernière et Merkel a averti que le pays traversait une autre phase de croissance exponentielle. Plus de 22 000 personnes sont mortes de la maladie, qui a infecté un total de 1,36 million de personnes dans le pays.

Le taux d’incidence sur sept jours du pays a fortement augmenté au cours des dernières semaines et atteint actuellement un quasi-record de 174 pour 100 000 habitants, selon l’institut de santé publique RKI. Les responsables ont déclaré que le taux d’incidence sur sept jours devait descendre à 50 pour 100 000 et y rester.

Pour le gouvernement allemand, il est impossible de développer une stratégie à long terme contre la pandémie, car il y a encore trop d’inconnues sur la maladie, a déclaré Merkel mardi à son caucus. Elle a appelé les dirigeants des États à ne faire aucune exception aux règles de verrouillage, car elle a averti que cela risquerait d’étendre encore plus les restrictions.

Merkel a déclaré qu’il était trop tôt pour dire quand la pandémie serait terminée, dans des remarques qui devraient atténuer l’optimisme croissant selon lequel l’approbation européenne attendue d’un vaccin Covid-19 par Pfizer Inc. et son partenaire allemand BioNTech SE la semaine prochaine pourrait rapidement réduire le nombre de nouvelles infections.