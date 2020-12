BERLIN (AP) – La chancelière allemande Angela Merkel a plaidé pour des restrictions plus strictes de la vie publique et a plaidé auprès de ses compatriotes pour qu’ils réduisent la socialisation alors que le pays a signalé mercredi son bilan le plus élevé en une seule journée de la pandémie de coronavirus.

L’Allemagne s’oriente progressivement vers un verrouillage plus strict, au moins pour une période limitée après Noël, alors que les nouveaux cas de virus restent obstinément élevés – et commencent même à augmenter – malgré un arrêt partiel qui a commencé le 2 novembre.

Le centre national de contrôle des maladies, l’Institut Robert Koch, a signalé 590 décès liés au COVID-19 au cours des dernières 24 heures – plus de 100 de plus que le record précédent d’une semaine. Il a dénombré 20 815 nouvelles infections quotidiennes, contre 17 270 une semaine plus tôt. L’Allemagne, qui compte 83 millions d’habitants, a désormais enregistré près de 1,22 million de cas, dont 19 932 décès dans la pandémie.

« Nous sommes dans une phase décisive, peut-être décisive, de la lutte contre la pandémie », a déclaré Merkel mercredi au parlement. «Les chiffres sont à un niveau beaucoup trop élevé», a-t-elle ajouté, qualifiant de «très alarmant» le nombre croissant de personnes nécessitant des soins intensifs et mourant.

Merkel a toujours prôné une action décisive, mais a souvent dû agir plus lentement car, dans une Allemagne fortement décentralisée, les 16 gouvernements des États du pays sont responsables de l’imposition et de la levée des restrictions. Elle et les gouverneurs des États se rencontrent périodiquement pour coordonner les mesures.

Les restaurants, bars, installations de loisirs et sportifs sont actuellement fermés et les hôtels sont fermés aux touristes, mais les écoles et les magasins non essentiels restent ouverts.

L’Allemagne a réussi à éviter le nombre élevé d’infections et le nombre de morts sinistres observés dans d’autres grands pays européens au printemps, et continue d’avoir un taux de mortalité global beaucoup plus faible que des pays tels que la Grande-Bretagne, la France et l’Espagne. Mais les chiffres actuels ne sont pas encourageants.

Merkel a noté mardi une recommandation d’une académie nationale de scientifiques et d’universitaires demandant aux Allemands de réduire leurs contacts sociaux à partir de la semaine prochaine et de mettre en place un «verrouillage dur» du 24 décembre au 10 janvier.

«Nous ferions bien de vraiment prendre au sérieux ce que les scientifiques nous disent», a-t-elle déclaré.

Merkel a appelé les gouvernements des États à envisager de fermer les écoles avant Noël et a déclaré que les gens qui sautent d’un stand de vin chaud pendant les vacances à l’autre sont «inacceptables» au vu des chiffres quotidiens des décès.

«Si nous avons trop de contacts avant Noël et que c’est notre dernier Noël avec nos grands-parents, alors nous aurons été négligents», dit-elle.

Certains gouverneurs d’État sont déjà en train d’adopter des restrictions plus strictes. L’État de Saxe oriental, actuellement le plus touché, fermera les écoles et la plupart des magasins du lundi au 10 janvier. Son voisin du sud, la Bavière, introduit des mesures telles qu’un couvre-feu nocturne dans ses zones les plus touchées et exige plus d’enseignement à domicile. et des contrôles aux frontières plus stricts.

Kirsten Grieshaber à Berlin a contribué à ce rapport.

