Merkel s’oppose à l’appel de Biden à renoncer à la protection des brevets du vaccin Covid-19, alors que l’Espagne dit que la proposition «  ne suffit pas  » – RT USA News

L’approbation par l’administration Biden d’une proposition de renonciation aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins Covid-19 se heurte à une nouvelle opposition de la chancelière allemande Angela Merkel.

«Le facteur limitant pour la production de vaccins sont les capacités de fabrication et les normes de qualité élevées, pas les brevets», a déclaré jeudi un porte-parole de Merkel, selon Bloomberg. «La protection de la propriété intellectuelle est une source d’innovation et cela doit le rester à l’avenir.»

La représentante américaine au commerce, Katherine Tai, a annoncé cette semaine que l’administration Biden soutenait une proposition de l’Organisation mondiale du commerce visant à ouvrir des brevets sur les vaccins Covid-19.





Tai a dit que le «Les circonstances extraordinaires de la pandémie du COVID-19 appellent des mesures extraordinaires.» Le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a qualifié cette annonce de «moment monumental dans la lutte contre Covid-19.

Les partisans de la mesure ont déclaré que la suppression des protections de la propriété intellectuelle aiderait les pays à faible revenu à produire et distribuer des vaccins plus rapidement. Des critiques, cependant, comme le défenseur des vaccins Bill Gates, ont fait valoir qu’une telle décision présente des difficultés et pourrait nuire à la sécurité des futurs vaccins.

Après l’approbation de la proposition par Biden, les actions de sociétés comme Pfizer et Moderna ont chuté.

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré jeudi qu’il était « pas du tout » en faveur de la position des États-Unis.





«Le problème, c’est qu’il n’y a pas d’installations dans le monde en dehors de celles que nous pouvons construire nous-mêmes», dit-il à l’AFP.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré plus tôt jeudi que l’UE était prête à avoir des discussions sur la proposition de supprimer les protections par brevet des vaccins. Le président russe Vladimir Poutine a également exprimé son soutien à la renonciation aux brevets.

Jeudi, le gouvernement espagnol a déclaré que la proposition était la «Voie à suivre» mais ne va pas assez loin pour aider les pays les plus pauvres, a rapporté Reuters. Madrid a déclaré que la renonciation aux droits de propriété intellectuelle prendra du temps et que les sociétés pharmaceutiques devraient être flexibles dans l’octroi de licences.

