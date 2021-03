L’ALLEMAGNE se dirige vers un verrouillage plus sévère alors que l’Europe est frappée par une troisième vague Covid et un déploiement de vaccins bâclé.

Les Pays-Bas et la Belgique mettent également en garde contre des restrictions plus strictes alors que les cas et les décès augmentent.

La perspective de nouvelles restrictions rendra furieux les milliers de manifestants qui ont défilé contre les restrictions existantes dans la ville allemande de Kassel ce week-end.

La police a utilisé des canons à eau, des matraques et du gaz poivré pour disperser la foule, estimée à 20 000 personnes.

Les manifestants ont également défilé à Amsterdam, à Vienne, dans la capitale bulgare Sofia et en Suisse ce week-end.

La troisième vague d’infections à Covid en Europe s’accélère, le déploiement de son vaccin n’ayant vu que huit pour cent de sa population recevoir au moins une dose.

Pendant ce temps, le Royaume-Uni, qui doit commencer à lever son verrouillage dans les semaines à venir au milieu de la baisse des cas, a administré au moins une dose à 40% de sa population totale.

Sans restrictions importantes, le nombre de nouvelles infections augmentera au point que le système de santé risque d’être submergé d’ici avril Fuite d’un document du gouvernement allemand

Cela a conduit l’UE à menacer de bloquer l’arrivée des jabs d’AstraZeneca en Grande-Bretagne afin de consolider ses approvisionnements.

Mais un nouveau sondage YouGov a révélé aujourd’hui que la plupart des habitants des plus grands États membres de l’Union européenne – dont l’Allemagne, la France, l’Espagne et l’Italie – considèrent désormais le vaccin d’AstraZeneca comme dangereux.

C’est en grande partie grâce à l’interdiction du réflexe des pays de l’UE après des dizaines de cas isolés de caillots sanguins et d’hémorragies cérébrales.

L’Allemagne, la plus grande économie d’Europe, avait commencé à assouplir les restrictions en rouvrant pour la première fois les écoles fin février, avant de permettre aux coiffeurs et à certains magasins de reprendre leurs activités en mars.

Mais avec le taux d’incidence national atteint 107,3 ​​aujourd’hui, avec plus de 7700 nouveaux cas et 50 décès signalés, la levée du verrouillage est hors de question.

La chancelière allemande Angela Merkel rencontre aujourd’hui les dirigeants régionaux de l’Allemagne pour un sommet qui était censé être sur l’assouplissement des restrictions.

La levée des restrictions sur les restaurants, les installations culturelles et de loisirs devra désormais être reportée et au lieu de cela, les zones les plus touchées pourraient à partir d’aujourd’hui devoir réimposer des mesures et ordonner la fermeture de magasins et de certaines écoles.

Plus controversé, des couvre-feux de nuit pourraient être imposés pour la première fois à travers le pays dans les régions où le taux d’incidence sur sept jours dépasse 100 pour 100 000 habitants.

Un projet de document vu par l’agence de presse AFP avant une réunion stratégique se lit comme suit: « Sans restrictions importantes, le nombre de nouvelles infections augmentera au point que le système de santé risque d’être submergé d’ici avril. »

Lars Schaade, vice-président de l’Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses, a déclaré aux journalistes vendredi: « Il est très possible que nous ayons … un nombre de cas très élevé, de nombreux cas et décès graves et des hôpitaux débordés. »

Pendant ce temps, les ministres des Pays-Bas et de la Belgique ont également averti que les mesures pourraient devoir être plus strictes à mesure que les cas et les décès s’envolaient.

Frank Vandenbroucke, le ministre belge de la Santé, s’est dit aujourd’hui «très inquiet» de la situation actuelle dans le pays et a averti que les mesures d’assouplissement après Pâques sont désormais mises en doute.

De nombreux ministres se sont réunis hier pour discuter d’un éventuel assouplissement des mesures de verrouillage, mais ont conclu que « la pression sur le système est trop élevée » pour permettre même un retour partiel à la normalité « .

La réouverture des universités et des restaurants en plein air, qui devaient entrer en vigueur à partir du 31 mars, n’aura probablement pas lieu, De Telegraaf signalé.

En France, des milliers de gens fatigués sont descendus hier dans les rues de Marseille pour faire fi des règles de verrouillage.

Des manifestations similaires ont également eu lieu en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche, en Bulgarie, en Suisse, en Serbie et en Pologne.