Merkel remporte le prix de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés pour l’accueil des Syriens

GENÈVE – L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a annoncé mardi qu’elle décernait sa plus haute distinction à l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel pour ses efforts visant à accueillir plus d’un million de réfugiés – principalement de Syrie – en Allemagne, malgré certaines critiques tant dans le pays qu’à l’étranger.

« Sous la direction de la chancelière fédérale de l’époque, Merkel, l’Allemagne a accueilli plus de 1,2 million de réfugiés et de demandeurs d’asile en 2015 et 2016, ce qui, comme vous vous en souviendrez, était l’apogée du conflit en Syrie, et il y a eu des violences meurtrières dans d’autres régions. du monde », a déclaré Saltmarsh aux journalistes. “Dr. Merkel a contribué à mettre en lumière le sort des réfugiés dans le monde. »