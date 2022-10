Merkel remporte le prix de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés pour l’accueil des Syriens

GENÈVE (AP) – L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a annoncé mardi qu’elle remettait sa plus haute distinction à l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel pour ses efforts visant à accueillir plus d’un million de réfugiés – principalement de Syrie – en Allemagne, malgré certaines critiques tant au pays qu’à l’étranger.

Matthew Saltmarsh, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a déclaré que Merkel avait été sélectionnée comme la dernière récipiendaire du prix Nansen, décerné chaque année par l’agence des Nations Unies basée à Genève.

« Sous la direction de la chancelière fédérale de l’époque, Merkel, l’Allemagne a accueilli plus de 1,2 million de réfugiés et de demandeurs d’asile en 2015 et 2016, ce qui, comme vous vous en souviendrez, était l’apogée du conflit en Syrie, et il y a eu des violences meurtrières dans d’autres régions. du monde », a déclaré Saltmarsh aux journalistes. “Dr. Merkel a contribué à mettre en lumière le sort des réfugiés dans le monde. »

La décision de Merkel de laisser entrer autant de migrants a stimulé le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne et a provoqué des protestations d’une minorité vocale. Elle a également été critiquée par certains gouvernements pour être trop amicale avec les réfugiés, alors que certains États partenaires de l’Union européenne fermaient les frontières aux réfugiés et aux demandeurs d’asile.

Le prix comprend un prix de 150 000 $. Merkel devrait se rendre à Genève lundi prochain pour recevoir le prix, a déclaré Saltmarsh. Quatre gagnants régionaux ont également été annoncés.

La distinction Nansen pour les réfugiés du HCR honore des individus, des groupes ou des organisations qui vont « au-delà de l’appel de leur devoir » pour protéger les réfugiés, les autres personnes déplacées et les apatrides, indique l’agence.

Plus de 60 lauréats ont reçu le prix depuis sa création en 1954 pour célébrer Fridtjof Nansen, un scientifique, explorateur et diplomate norvégien qui a été le premier commissaire aux réfugiés de la Société des Nations – le prédécesseur des Nations Unies.

Le récipiendaire en 2021 était l’Association Jeel Albena pour le développement humanitaire au Yémen, pour son soutien aux Yéménites déplacés.

Jamey Keaten, Associated Press