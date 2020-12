«Nous sommes extrêmement fiers d’avoir de tels chercheurs dans notre pays», a déclaré Mme Merkel, elle-même chimiste quantique de formation, dans un discours d’ouverture diffusé par vidéo. Elle a également félicité Ugur Sahin et Ozlem Tureci, le mari et la femme fondateurs de BioNtech et leur équipe.

L’Allemagne s’attend à recevoir 11 à 13 millions de doses du vaccin une fois qu’il sera approuvé et commencera à administrer des doses le 27 décembre, a déclaré vendredi le ministre de la Santé du pays, Jens Spahn. Les premiers à le recevoir seront les personnes de plus de 80 ans et les résidents des maisons de retraite, suivis des infirmières et des médecins qui s’occupent d’eux, a déclaré M. Spahn.

Les vaccinations seront volontaires et M. Spahn a déclaré que les responsables aimeraient voir autant de personnes que possible accepter les vaccins. Il a cependant exhorté les gens à être patients et à continuer de suivre les réglementations sur le port de masques, le lavage des mains et le maintien à distance des autres.

Autres nouvelles sur les coronavirus du monde entier: