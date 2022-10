Merkel fait l’éloge des autres alors qu’elle accepte le prix de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés

GENÈVE (AP) – L’ancienne chancelière allemande Angela Merkel a reçu lundi le prix le plus élevé de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés et a rendu hommage aux personnes à l’origine de l’accueil de plus d’un million de réfugiés, principalement de Syrie, après qu’elle leur a ouvert les portes de l’Allemagne en 2015 et 2016 .

Merkel a déclaré qu’elle ferait don du prix de 150 000 dollars de la distinction Nansen pour les réfugiés du HCR à quatre autres lauréats régionaux qui ont également été reconnus lors d’une cérémonie à Genève.

Filippo Grandi, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a souhaité la bienvenue à Merkel et lui a remis le prix après avoir salué « son leadership, son courage, sa compassion, son influence positive et fondée sur des principes en Europe et dans le monde ».

Merkel, qui n’a pas fait beaucoup d’apparitions publiques depuis qu’elle a quitté ses fonctions en décembre, a félicité les autres pour l’accueil qu’elle a supervisé à un moment où de nombreux Syriens fuyaient un conflit enraciné chez eux – un conflit qui se poursuit aujourd’hui.

“De mon point de vue, cet honneur que je reçois ici aujourd’hui revient avant tout aux innombrables personnes qui ont alors mis la main à la pâte et que nous devons remercier pour le fait que nous ayons fait face à la situation”, a-t-elle déclaré.

Elle a également félicité la Turquie, le voisin du nord de la Syrie, pour avoir accueilli 3,8 millions de réfugiés, et a souligné le nombre considérable de réfugiés syriens accueillis par le Liban et la Jordanie par rapport à leurs populations.

“Pour l’Allemagne, la situation à l’époque était un défi, mais nous savons que d’autres pays étaient confrontés à des tâches encore plus importantes”, a déclaré Merkel.

La distinction Nansen pour les réfugiés du HCR honore des individus, des groupes ou des organisations qui vont « au-delà de l’appel de leur devoir » pour protéger les réfugiés et autres personnes déplacées et apatrides.

Plus de 60 lauréats ont reçu le prix depuis sa création en 1954 pour célébrer Fridtjof Nansen, un scientifique, explorateur et diplomate norvégien qui a été le premier commissaire aux réfugiés de la Société des Nations – le prédécesseur des Nations Unies.

Les anciens lauréats incluent le sénateur américain Edward Kennedy, la star de l’opéra Luciano Pavarotti et l’agence humanitaire Médecins sans frontières.

___

The Associated Press