La conversation

Le président brésilien rejette le vaccin COVID-19, sapant un siècle de progrès vers l’inoculation universelle

Le monde attend avec impatience la sortie de plusieurs vaccins COVID-19, mais le président brésilien Jair Bolsonaro ne l’est pas. «Je ne vais pas le prendre. C’est mon droit », a-t-il déclaré dans une émission sur les réseaux sociaux le 26 novembre. Bolsonaro, qui a attrapé le COVID-19 en juillet, a également critiqué les masques faciaux. Lui et ses plus fidèles partisans s’opposent à toute suggestion de vaccination obligatoire contre le coronavirus. La résistance aux vaccins a une longue histoire au Brésil. En novembre 1904, des milliers de personnes dans la ville de Rio de Janeiro ont protesté contre la vaccination antivariolique mandatée par le gouvernement dans une célèbre révolte qui a failli se terminer par un coup d’État. Faire du Brésil moderne Le vaccin antivariolique était arrivé au Brésil près d’un siècle plus tôt. Mais les seringues étaient longues, laissaient des traces de peau et pouvaient transmettre d’autres maladies comme la syphilis. Entre 1898 et 1904, seuls 2% à 10% de la population de Rio étaient vaccinés chaque année, selon l’historien Sidney Chalhoub. En 1904, la variole a tué 0,4% des habitants de Rio – un pourcentage plus élevé de la population que les victimes du COVID-19 à New York cette année, mais ce ne sont pas les seules raisons pour lesquelles le Brésil a rendu la vaccination obligatoire en 1904. Dans le cadre d’une «modernisation» visant à attirer l’immigration européenne et les investissements étrangers, le président Rodrigues Alves s’est engagé à éradiquer les épidémies – pas seulement la variole, mais aussi la fièvre jaune et la peste bubonique. – des avenues et des bâtiments de style, des centaines de logements ont été démolis entre 1903 et 1909. Près de 40 000 personnes – pour la plupart des Afro-Brésiliens mais aussi de pauvres immigrants italiens, portugais et espagnols – ont été expulsées et expulsées du centre-ville de Rio. Beaucoup se sont retrouvés sans abri, contraints de se réinstaller sur les coteaux voisins ou dans des zones rurales éloignées. Pendant ce temps, des agents de santé publique accompagnés de policiers armés désinfectaient systématiquement les maisons avec du soufre qui détruisait les meubles et autres biens – que les habitants les aient accueillis ou non. Conspiration et barricades Les politiciens et les officiers militaires qui se sont opposés au président Alves ont vu une opportunité dans l’indignation provoquée par ces initiatives de santé. Ils ont attisé le mécontentement. Avec l’aide d’organisateurs syndicaux et de rédacteurs en chef, les opposants d’Alves ont mené une campagne contre les mandats de santé publique du Brésil tout au long de 1904. Les journaux ont fait état de violentes désinfections à domicile et de vaccinations forcées. Des sénateurs et d’autres personnalités publiques ont déclaré que les vaccinations obligatoires empiétaient sur les maisons et les corps des gens. À la mi-novembre de la même année, des milliers de manifestants se sont rassemblés sur les places publiques pour se rassembler contre les efforts de santé publique. La police de Rio a réagi avec une force disproportionnée, déclenchant six jours de troubles dans la ville. Une foule d’étudiants, d’ouvriers du bâtiment, d’ouvriers portuaires et d’autres résidents racialement divers a riposté, armés de pierres, d’articles ménagers ou des outils de leur métier, retournant des tramways pour barricader les rues. Pendant ce temps, dans les coulisses, des conspirateurs mobilisaient de jeunes cadets militaires. Leur plan: renverser le gouvernement d’Alves. Leur stratagème a été déjoué lorsque le président a appelé l’armée et la marine à contenir les manifestants et à arrêter les insurgés présumés. La grande révolte vaccinale du Brésil a été rapidement réprimée. Par la suite, les journaux ont dépeint les manifestants comme une masse ignorante, manipulée par des politiciens rusés. Ils considéraient l’un des leaders populaires du soulèvement, Horácio José da Silva – connu sous le nom de «Black Silver» – un «voyou désordonné». Mais la révolte vaccinale au Brésil était plus qu’une manipulation politique cynique. Fouillant dans les archives, des historiens comme moi apprennent ce qui a vraiment motivé le soulèvement. Les caractéristiques violentes et ségrégationnistes du plan urbain d’Alves sont une réponse évidente. Au Brésil du début du XXe siècle, la plupart des gens – les femmes, ceux qui ne savaient pas lire, les chômeurs – ne pouvaient pas voter. Pour ces Brésiliens, les rues étaient le seul endroit où faire entendre leur voix, mais pourquoi s’opposeraient-ils avec autant de virulence aux méthodes qui contrôlaient la propagation de la maladie? En fouillant dans les journaux et les archives juridiques, j’ai constaté que les critiques de la campagne de santé publique brésilienne de 1904 ont exprimé leur opposition en termes d ‘«inviolabilité du domicile», à la fois dans la rue et devant les tribunaux. Pour les Brésiliens d’élite, invoquer ce droit constitutionnel visait à protéger la vie privée de leur foyer, où les hommes régnaient sur les épouses, les enfants et les domestiques. Les agents de santé publique ont menacé cette autorité patriarcale en exigeant l’accès aux maisons et au corps des femmes. Les pauvres hommes et femmes de Rio avaient également des valeurs patriarcales. Mais pour eux, il y avait plus que la vie privée en jeu en 1904. Tout au long du XIXe siècle, les Afro-Brésiliens réduits en esclavage ont formé des familles et construit des maisons, même dans des plantations, se taillant des espaces de relative liberté à leurs maîtres. Après l’abolition de l’esclavage en 1888, de nombreux Afro-Brésiliens libérés ont partagé des logements surpeuplés avec des immigrants. Au moment de la campagne de vaccination d’Alves, les pauvres de Rio combattaient les expulsions et la violence policière depuis des décennies. Pour les Brésiliens noirs, donc, défendre leurs droits de choisir quoi faire – ou ne pas faire – de leur maison et de leur corps faisait partie d’une lutte beaucoup plus longue pour l’inclusion sociale, économique et politique. Une expérience d’apprentissage mortelle Quatre ans après la révolte de 1904, Rio a été frappée par une autre épidémie de variole. Avec autant de personnes non vaccinées, les décès ont doublé; près de 1% de la ville a péri.[Deep knowledge, daily. Sign up for The Conversation’s newsletter.]Ce fut une expérience d’apprentissage mortelle. Dès lors, les dirigeants brésiliens ont défini les vaccins obligatoires contre la variole, la rougeole et d’autres vaccins comme un moyen de protéger le bien commun, et ont investi dans des campagnes d’éducation pour expliquer pourquoi. Tout au long du 20e siècle, les vaccinations ont été extrêmement réussies au Brésil. Depuis les années 1990, 95% des enfants ont été vaccinés, même si les chiffres sont en baisse. Aujourd’hui, le Brésil est l’un des pays les plus durement touchés par la pandémie de coronavirus. Comme par le passé, les Afro-Brésiliens souffrent plus que les autres.En invoquant le droit individuel des Brésiliens de ne pas se faire vacciner contre le COVID-19, le président Bolsonaro ignore les leçons de 1904 – sapant un siècle de dur labeur contre la maladie au Brésil. L’article est republié à partir de The Conversation, un site d’actualités à but non lucratif dédié au partage d’idées d’experts universitaires. Il a été écrit par: Pedro Cantisano, Université du Nebraska Omaha Lire la suite: * COVID-19 est plus meurtrier pour les Brésiliens noirs, un héritage de racisme structurel qui remonte à l’esclavage * Dans la pandémie qui fait rage au Brésil, les travailleurs domestiques craignent pour leur vie – et leur travailPedro Cantisano ne travaille pas, ne consulte pas, ne détient pas d’actions ou ne reçoit de financement d’aucune entreprise ou organisation qui bénéficierait de cet article, et n’a révélé aucune affiliation pertinente au-delà de sa nomination académique.