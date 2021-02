Chancelière allemande Angela Merkel – Hannibal Hanschke / Reuters Pool

Alors qu’Angela Merkel a discuté de crise avec les fabricants de vaccins lundi, elle a été confrontée à un dilemme.

Le chancelier vétéran a eu une bonne pandémie jusqu’à présent. Mais la débâcle européenne des vaccins a durement frappé l’Allemagne et Mme Merkel a un choix difficile à faire. Chez nous, il y a des appels à abandonner tout semblant de solidarité avec l’Union européenne et à suivre l’exemple de la Grande-Bretagne en faisant cavalier seul pour obtenir suffisamment de vaccins pour son peuple.

Mais sur la scène européenne plus large qu’elle domine depuis plus d’une décennie, elle fait face à la nervosité et à la suspicion des partenaires européens qui craignent que l’Allemagne ne soit sur le point de les abandonner dans la course aux vaccinations.

Le journal le plus vendu d’Allemagne, Bild, a clairement exprimé sa préférence lundi dans un éditorial pour «Les commandes nationales en gros des meilleurs vaccins que le monde peut offrir, si nécessaire en dehors de l’UE – quel qu’en soit le coût.»

Il y avait même des demandes de la gauche allemande pour une production forcée, les sociétés pharmaceutiques étant tenues de fabriquer les vaccins de leurs rivaux. Le tout a laissé un eurodéputé espagnol averti de la montée d’un nouveau «nationalisme vaccinal».

En fait, c’est le contraire du nationalisme qui a laissé l’Allemagne, pays où le premier vaccin occidental a été développé, dans la position absurde de faire face à une pénurie. L’été dernier, alors que la Grande-Bretagne et les États-Unis passaient déjà des commandes importantes, Mme Merkel a annulé une tentative de Jens Spahn, le ministre allemand de la Santé, de sécuriser des stocks suffisants.

Si elle avait laissé M. Spahn seul pour faire son travail, il y a de fortes chances que l’Allemagne ait désormais vacciné autant de personnes que le Royaume-Uni. Mais Mme Merkel a insisté sur le fait que toutes les commandes de l’Allemagne doivent passer par l’UE en signe de solidarité européenne et lui a ordonné d’écrire une lettre rampante concédant le contrôle de la question à Ursula von der Leyen.

Cela a semblé une grave erreur lundi, alors que les députés allemands ont annoncé leur intention de convoquer Mme von der Leyen devant eux pour expliquer le fiasco. Pas pour la première fois, l’Allemagne d’après-guerre avait été paralysée par son désir d’être considérée comme un bon Européen.

L’histoire continue

Pour des raisons historiques évidentes, il y a une profonde aversion dans l’Allemagne moderne pour tout ce qui pourrait être interprété comme du nationalisme – même lorsqu’il s’agit de commander suffisamment de vaccins vitaux que le pays lui-même a développé.

«Que diraient les gens si les Allemands réussissaient à avoir deux fois plus de doses que nous?» Clément Beaune, ministre français de l’Europe, a déclaré lundi – et c’est cette peur qui a motivé la décision de Mme Merkel.

Mais le principe noble de solidarité s’est heurté à la pierre angulaire de Mme von der Leyen et de sa Commission européenne, et l’Allemagne a dû se démener pour obtenir suffisamment de vaccins pour sa population.

Lundi, Mme Merkel a tenu sa promesse selon laquelle l’Allemagne devrait pouvoir « offrir un vaccin » à chaque citoyen adulte d’ici la fin du mois de septembre.

Mais maintenant, on appelle même l’Allemagne à suivre l’exemple de la Hongrie et à se tourner vers les vaccins russe et chinois – y compris de Markus Söder, le dirigeant régional bavarois qui pourrait bien succéder à Mme Merkel.

Mais M. Söder n’est jamais à court d’une déclaration accrocheuse pour faire figurer son nom dans les journaux, et l’Allemagne n’a pas besoin de mesures aussi drastiques.

La pagaille de vaccins de l’UE a peut-être laissé le pays confronté à des pénuries embarrassantes pour le moment, mais avec les finances de la plus grande économie d’Europe à sa disposition et l’un des vaccins les plus efficaces mis au point sur son sol national, Mme Merkel est bien placée pour se sortir des ennuis.

Son gouvernement a publié lundi les détails des commandes de 323 millions de doses auprès de divers fabricants d’ici la fin de l’année, dont 96 millions à la fin juin et 126 millions supplémentaires à la fin octobre.

Surtout, la part du lion de ces commandes ne provient pas d’AstraZeneca, la société frappée par les retards de production les plus sévères, mais de Pfizer-BioNTech. Pfizer affirme que les problèmes qui ont frappé son usine belge le mois dernier ont été résolus et qu’une toute nouvelle usine BioNTech en Allemagne entrera en service ce mois-ci, augmentant considérablement la production.

L’Allemagne a des commandes de 100 millions de doses à Pfizer, contre 56 millions d’AstraZeneca. Et 36 millions d’entre eux proviennent directement de l’entreprise, et non du quota de l’UE.

Le gouvernement de Mme Merkel a déjà commencé tranquillement à passer ses propres commandes supplémentaires en dehors du système européen – il a également passé des commandes directes de 27 millions de doses à Moderna – à la colère du gouvernement italien, qui l’a accusé de trahir la solidarité européenne.

Le vaccin Pfizer est considérablement plus cher que certains de ses concurrents, mais ce ne sera pas un problème pour l’Allemagne, d’autant plus que Mme Merkel peut le présenter au public allemand comme un investissement dans un produit allemand.

En effet, l’Allemagne a déjà plus de vaccin Pfizer que la plupart de ses voisins car elle a accepté de prendre plus que sa part du quota de l’UE quand ils ont hésité au prix.