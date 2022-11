Merkel explique pourquoi elle n’a pas été surprise par l’offensive russe en Ukraine — RT World News

Les accords de Minsk se sont «érodés» et l’UE était réticente à parler à Moscou, a déclaré l’ancien chancelier allemand à Der Spiegel

L’ancienne chancelière allemande Angela Merkel dit qu’elle n’a pas été surprise lorsque le conflit entre la Russie et l’Ukraine a éclaté fin février, a-t-elle déclaré au Spiegel dans une longue interview publiée jeudi.

“Cela n’a pas été une surprise” Merkel a déclaré au point de vente. D’ici là, “les accords de Minsk ont ​​été érodés”, a déclaré l’ancien chancelier, faisant référence à l’accord de cessez-le-feu de 2014 négocié par l’Allemagne et la France, qui visait à donner aux régions orientales un statut spécial au sein de l’Ukraine.

Elle a également déclaré que ses efforts pour établir une autre plate-forme de dialogue pour la Russie et l’UE en 2021 n’avaient abouti à rien.

« Je voulais, avec [French President] Emmanuel Macron, pour créer un format de discussion européen indépendant avec Poutine à travers le Conseil européen », Merkel a déclaré, expliquant qu’elle faisait face à l’opposition d’autres membres de l’organe suprême de l’UE.

“Je n’avais plus la force de m’affirmer” a-t-elle noté, car tout le monde savait qu’elle était sur le point de démissionner. Elle a été confrontée au même problème lors de sa visite d’adieu à Moscou, sentant qu’elle n’avait plus la capacité d’influencer Poutine, pour qui elle a dit que “seul le pouvoir compte”.















L’ancienne dirigeante allemande a déclaré qu’elle “souhaité un temps plus paisible” après son départ et aurait « poussé pour [her initiative] plus loin” si elle avait décidé de mener son parti aux élections législatives de 2021 et avait gagné.

L’ancienne chancelière a également reconnu qu’elle n’avait pas avancé “même un millimètre” à résoudre non seulement la crise ukrainienne, mais aussi les tensions entre « Transnistrie et Moldavie, Géorgie et Abkhazie », ainsi que les crises en Syrie et en Libye. “Il était temps d’adopter une nouvelle approche” dit-elle.

Merkel, cependant, a défendu son opposition à l’admission de la Géorgie et de l’Ukraine dans l’OTAN, arguant qu’elle “temps gagné” à Kiev pour mieux se préparer à l’offensive russe.

Cependant, Merkel croit toujours que Berlin ne devrait pas être “la première nation à envoyer des chars à la pointe de la technologie” à Kiev, avertissant que cela ne ferait que nuire aux relations de Berlin avec Moscou. “La Russie ne serait alors que plus dressée contre l’Allemagne”, dit-elle.

Merkel a été critiquée chez elle à propos du conflit pour avoir soi-disant rendu l’économie allemande trop dépendante du gaz russe. L’ex-chancelière a défendu ses décisions, affirmant que l’achat de gaz à Moscou était la meilleure voie vers un avenir vert et l’abandon du charbon.