BERLIN (AP) – La chancelière allemande Angela Merkel et les 16 gouverneurs des États du pays doivent décider mercredi s’il convient de prolonger un verrouillage au-delà de la mi-février, car le nombre global d’infections est en baisse mais l’inquiétude est grande quant aux cas de nouvelles variantes.

Le deuxième verrouillage de l’Allemagne a commencé en novembre et a été prolongé et renforcé avant Noël alors que le nombre de patients atteints de COVID-19 menaçait de submerger les hôpitaux. Il devrait se terminer le 14 février, mais les autorités devraient le prolonger à nouveau – en maintenant les bars, les restaurants et la plupart des magasins fermés, entre autres.

La réouverture des écoles sera certainement un point de controverse majeur car beaucoup sont favorables à la réouverture rapide des jardins d’enfants et des écoles primaires pour alléger le fardeau de l’enseignement à domicile des parents et s’assurer que les enfants défavorisés ne prennent pas de retard. En Allemagne, les gouvernements des États ont des pouvoirs étendus – y compris une autorité sur l’éducation.

D’un autre côté, le personnel médical stressé du pays demande que le verrouillage soit prolongé dans sa forme stricte actuelle.

Le chef de l’association allemande de soins intensifs, DIVI, a averti mercredi que la réouverture des écoles et des jardins d’enfants entraînerait la réémergence de cas de virus.

«Les écoles et les jardins d’enfants sont malheureusement des endroits où le virus est transmis», a déclaré Gernot Marx au quotidien Rheinische Post. «Les enfants le portent dans les familles et la plupart des enseignants ne sont pas vaccinés. En tant que médecin de réanimation, je vous dis donc: c’est irresponsable.

Le centre national de contrôle des maladies du pays a déclaré la semaine dernière que la variante la plus contagieuse observée pour la première fois en Grande-Bretagne avait maintenant été détectée dans la plupart des 16 États allemands. La variante détectée pour la première fois en Afrique du Sud a également été retrouvée à plusieurs reprises en Allemagne.

Malgré les inquiétudes concernant les nouvelles variantes, certains signes indiquent que les restrictions de verrouillage ralentissent l’épidémie dans le pays.

Mercredi, le centre de contrôle des maladies, l’Institut Robert Koch, a signalé 8 072 nouveaux cas de virus et 813 décès au cours des dernières 24 heures. Au total, l’Allemagne a enregistré plus de 63 000 décès par virus confirmés.

Le nombre hebdomadaire de nouvelles infections est tombé à 68 pour 100 000 habitants. L’objectif du gouvernement est de pousser le nombre en dessous de 50 pour permettre une recherche des contacts fiable. Il a culminé à près de 200 juste avant Noël.

Le nombre de personnes ayant reçu au moins leur premier vaccin vaccinal s’élevait à 2,34 millions de personnes, soit 2,8% de la population, lundi.

