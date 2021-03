Merkel et les gouverneurs allemands envisagent le verrouillage

BERLIN (AP) – Les dirigeants allemands recherchent des moyens de sortir le pays d’un verrouillage de longue date contre les coronavirus, qu’ils devraient prolonger mercredi tout en ouvrant la porte à un assouplissement de certaines restrictions.

La chancelière Angela Merkel et les 16 gouverneurs des États du pays, qui, dans une Allemagne hautement décentralisée, ont le pouvoir d’imposer et de lever des restrictions, devraient prolonger en principe la fermeture de trois semaines jusqu’au 28 mars.

Mais ils recherchent des moyens d’équilibrer les préoccupations concernant l’impact des variantes de coronavirus plus contagieuses avec une clameur croissante pour un retour à une vie plus normale.

Les premières mesures ont déjà été prises: de nombreux élèves du primaire sont retournés à l’école il y a une semaine. Et le lundi, les coiffeurs ont ouvert après une pause de 2 mois et demi.

Certains États allemands ont également autorisé des entreprises telles que les fleuristes et les quincailleries à ouvrir lundi. La plupart des magasins ont été fermés dans tout le pays depuis le 16 décembre. Les restaurants, bars, installations sportives et de loisirs ont été fermés depuis le 2 novembre et les hôtels ne sont autorisés qu’à accueillir les voyageurs d’affaires.

Lors de leur dernière conférence, le 10 février, Merkel et les gouverneurs ont fixé un objectif de 35 nouveaux cas par semaine pour 100 000 habitants avant de laisser rouvrir les petits magasins, musées et autres entreprises. L’objectif est de permettre une recherche des contacts fiable.

Mais atteindre cet objectif est rapidement apparu de plus en plus irréaliste alors que les cas de la variante la plus contagieuse détectée pour la première fois en Grande-Bretagne augmentent, les infections globales augmentant légèrement. Le nombre de cas par semaine, qui a culminé à près de 200 pour 100 000 habitants juste avant Noël, est resté au-dessus de 60 ces derniers jours.

Les gouverneurs et d’autres ont appelé à la vidéoconférence de mercredi pour produire des plans d’ouverture étape par étape qui permettraient un assouplissement, quoique prudent, des restrictions sur une base régionale bien au-dessus de l’objectif de 35 – éventuellement à l’aide de tests rapides.

L’Allemagne a vu le nombre de décès dus au COVID-19 et de personnes en soins intensifs diminuer ces dernières semaines.

L’histoire continue

Mais il a eu du mal à intensifier sa campagne de vaccination, ce qui a suscité de nombreuses critiques pour sa trop lenteur, alors même que l’approvisionnement en vaccins s’améliore. Les législateurs allemands ont abandonné les projets de lourdes amendes pour les personnes qui sautent la file d’attente des vaccins.

Mardi, 5,3% de la population avait reçu une première dose de vaccin et 2,7% avaient reçu deux doses.

Le centre national de contrôle des maladies a déclaré mercredi que 9019 nouveaux cas de coronavirus avaient été signalés au cours des dernières 24 heures, portant le total à 2,46 millions à ce jour. Il y a eu 418 autres morts dans le pays de 83 millions d’habitants, portant le nombre de morts en Allemagne à 70 881.