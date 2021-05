Merkel espère pouvoir voyager l’été en Europe même sans vaccin Europe Union européenne Berlin Commission européenne Portugal

Les Européens peuvent se réjouir de voyager cet été, si les cas de coronavirus continuent de diminuer davantage sur le continent, a déclaré samedi la chancelière allemande Angela Merkel.

Alors que l’Union européenne développe un certificat de vaccin valable dans tout le bloc des 27 nations, les vacances d’été à l’étranger devraient être à nouveau possibles, même pour les personnes qui n’ont pas eu leur vaccin contre le coronavirus, a-t-elle déclaré.

«Si vous regardez la faible incidence (du COVID-19) que certains de nos pays partenaires européens ont déjà, … alors j’ai bon espoir que nous pourrons aussi généralement nous permettre de faire ce qui était possible l’été dernier.» Dit Merkel.

Elle a cité la forte baisse des cas de COVID-19 au Portugal ces derniers mois après que le pays a imposé un verrouillage drastique.

Le Portugal avait l’un des taux d’infection les plus élevés au monde en janvier, mais vendredi, la moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas quotidiens était de 3,3 pour 100 000 habitants – environ un quart du taux aux États-Unis.

Merkel a déclaré que l’Allemagne semble également avoir brisé sa dernière épidémie.

« Pas à pas, plus sera possible en Allemagne également, partout où l’incidence baisse, et ce sera, espérons-le, le cas pour toute l’Europe », a-t-elle déclaré.

Merkel s’est entretenue avec des journalistes à Berlin, d’où elle a participé à distance à un sommet européen de deux jours qui a débattu, entre autres, de l’effort de développement d’un «certificat vert» qui faciliterait les voyages dans la région cet été. Même si le nombre de cas diminue, certains pays imposeront probablement des restrictions – telles que des tests obligatoires et une mise en quarantaine – pour les voyageurs qui ne peuvent pas prouver qu’ils ont été vaccinés ou rétablis d’une infection.

Les dirigeants de l’UE ont discuté des exigences techniques d’un tel certificat, qui enregistrerait le statut vaccinal d’une personne, et des questions en suspens sur la façon de traiter les personnes qui ont reçu des vaccins dont l’utilisation dans le bloc n’a pas été approuvée.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré samedi que le certificat était en passe d’être lancé en juin.

Jusqu’à présent, environ 30% des adultes dans l’UE ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus.