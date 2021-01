La conversation

Dans Mike Pence, les évangéliques américains avaient leur homme «24 carats-or» à la Maison Blanche. La loyauté peut ternir cet héritage

Mike Pence est resté l’une des seules constantes de l’administration Trump souvent chaotique. homme avec l’humilité et la proximité du Midwest », et dans un autre, un« homme de 61 ans, à la voix douce et profondément religieux ». Mais cette humilité et cette loyauté sont mises à l’épreuve alors que son mandat de vice-président touche à sa fin. «J’espère que Mike Pence viendra pour nous», a déclaré Trump à ses partisans lors d’un rassemblement lundi, apparemment sous la croyance erronée que Pence peut annuler le résultat des élections alors qu’il préside le décompte des voix du Collège électoral lors d’une session conjointe du Congrès aujourd’hui. Au cours des quatre dernières années, le vice-président a offert un contraste frappant avec le tempérament mercuriel et abrasif de son commandant en chef. En effet, dans son discours d’acceptation à la Convention nationale républicaine de 2016, Pence a plaisanté en disant qu’il avait été choisi parce que Trump, avec sa «grande personnalité», son «style coloré» et «beaucoup de charisme», «cherchait un équilibre sur le billet. » Les commentateurs ont attribué la stabilité de Pence à ses racines Hoosier et à ses compétences d ‘«opérateur politique avisé». Mais ce sont ses croyances religieuses qui éclairent peut-être sa politique et son style plus que toute autre chose; comme Pence l’a souvent répété, il est «un chrétien, conservateur et républicain – dans cet ordre». Dans un profil de 2011 lors de la course de Pence au poste de gouverneur de l’Indiana, le célèbre chroniqueur politique d’État Brian Howey a fait remarquer: «Pence ne porte pas seulement sa foi sur sa manche, il porte tout le maillot de Jésus.» Ce n’est pas une caractérisation que Pence a évité. loin de. «Ma foi chrétienne est au cœur même de qui je suis», a déclaré Pence lors du débat vice-présidentiel de 2016. Richard Land, ancien président de la Commission d’éthique et de liberté religieuse de la Southern Baptist Convention et actuel président du Southern Evangelical Seminary à Charlotte, a déclaré l’Atlantique en 2018, «Mike Pence est le modèle en or 24 carats de ce que nous voulons chez un homme politique évangélique. Je ne connais personne qui soit plus cohérent pour intégrer sa vision du monde chrétienne évangélique à la politique publique. Mais en tant que spécialiste de la religion et de la culture américaines, je crois que la foi et les identités politiques de Pence sont plus complexes que ne le suggèrent ces déclarations. En fait, on peut retracer trois expériences de conversion distinctes dans sa biographie. Ayant grandi dans une famille catholique irlandaise avec cinq frères et sœurs, des racines ouvrières et des engagements politiques démocrates, Pence a fréquenté l’école catholique, a servi comme enfant de chœur à l’église de sa famille, a idolâtré John F.Kennedy et a été coordinateur de la jeunesse pour le C’est en tant qu’étudiant de première année au Hanover College en 1978 que Pence a connu une conversion évangélique alors qu’il assistait à un festival de musique dans le Kentucky présenté comme le «Christian Woodstock». Pendant quelques années, il est resté actif dans l’Église catholique, assister régulièrement à la messe, servir comme pasteur des jeunes et envisager sérieusement de rejoindre la prêtrise. Dans le même temps, lui et sa future épouse Karen faisaient partie d’un changement démographique d’Américains qui «avaient grandi catholiques et aimaient encore beaucoup de choses sur l’Église catholique, mais aimaient aussi vraiment le concept d’avoir une relation très personnelle avec le Christ, Au milieu des années 1990, il était marié et père de trois enfants, identifié comme un «catholique évangélique né de nouveau», un terme inhabituel qui a causé une certaine consternation chez les évangéliques et les catholiques. , Pence a parlé librement de la façon dont sa conversion de 1978 lui a donné une «relation personnelle avec Jésus-Christ» qui «a tout changé». Mais il a eu tendance à éviter d’étiqueter ses opinions religieuses lorsqu’il était pressé, se référant à lui-même comme un «chrétien assez ordinaire» qui «chérit son éducation catholique». Il a fréquenté des églises évangéliques non confessionnelles avec sa famille depuis au moins 1995. La conversion politique de Pence était plus claire. Bien qu’il ait voté pour Jimmy Carter lors de l’élection présidentielle de 1980, il en vint rapidement à embrasser le conservatisme économique et social de Ronald Reagan et son appel populiste. Dans un discours prononcé en 2016 à la bibliothèque Reagan, Pence a crédité Reagan de l’avoir inspiré à «quitter le parti de ma jeunesse et devenir un républicain comme lui». «Son leadership aux larges épaules a changé ma vie», a-t-il déclaré. Pence a souvent comparé Trump à Reagan, affirmant qu’ils avaient les mêmes «larges épaules». Pence s’est présenté sans succès au Congrès en 1988 et 1990, et la deuxième perte meurtrière a précipité une troisième conversion, cette fois dans un style politique. Dans un essai publié en 1991 intitulé «Confessions of a Negative Campaigner», il s’est décrit comme un pécheur et a écrit sur sa «conversion» à la croyance que «la campagne négative est mauvaise». Entre 1992 et 1999, Pence a perfectionné son mélange de valeurs familiales et de conservatisme fiscal dans un talk-show conservateur éponyme. La popularité de l’émission a fourni un tremplin à une course réussie pour le Congrès en 2000. Au cours de ses six mandats à la Chambre, Pence a acquis une réputation pour «Conservatisme traditionnel sans mélange» et opposition de principe à la direction du Parti républicain sur des questions comme No Child Left Behind et l’expansion des médicaments sur ordonnance de Medicare. Actes religieux En plus de sa réputation «sans tache» de «guerrier de la culture», il a également attiré l’attention pour avoir suivi la «règle de Billy Graham» consistant à éviter de rencontrer des femmes seules et à éviter les événements où l’alcool était servi lorsque sa femme n’était pas présente. Au cours du débat à la vice-présidence de 2016, Pence a déclaré que toute sa carrière dans la fonction publique découle d’un engagement à «vivre» ses croyances religieuses, «même imparfaitement». L’une de ces croyances est son opposition à l’avortement, fondée sur sa lecture de passages bibliques. En tant que membre du Congrès en 2007, il a été le premier à parrainer une loi sur la suppression de la planification familiale, et l’a fait à plusieurs reprises jusqu’au premier projet de loi de non-financement adopté en 2011. «J’aspire au jour où Roe v. Wade sera envoyé dans le tas de cendres de l’histoire, »A-t-il déclaré à l’époque. En 2016, malgré les objections de nombreux représentants de l’État républicain, il a signé dans la loi l’ensemble de mesures anti-avortement le plus restrictif du pays, faisant de lui un héros conservateur. Entre autres choses, le projet de loi empêchait les femmes d’interrompre leur grossesse pour des raisons telles qu’une déficience fœtale telle que le syndrome de Down. Bien que les opposants aient réussi à faire renverser le projet de loi par les tribunaux, l’Indiana est toujours considérée comme l’un des États les plus anti-avortement d’Amérique.En tant que vice-président, Pence a également voté pour permettre aux États de retenir les fonds fédéraux de planification familiale. de Planned Parenthood en 2017.Pence a également été un opposant ouvert aux droits des LGBTQ. Il s’est opposé à l’inclusion de l’orientation sexuelle dans la législation sur les crimes haineux et à la fin de la politique militaire «Ne demandez pas, ne dites pas». Il a également soutenu les amendements constitutionnels étatiques et fédéraux visant à interdire le mariage entre personnes de même sexe et a exprimé sa déception face à la décision Obergefell de 2015, qui exigeait que tous les États reconnaissent ces unions. En mars 2015, en tant que gouverneur de l’Indiana, il a signé la loi sur la restauration de la liberté religieuse de l’État «pour garantir que la liberté religieuse est pleinement protégée». L’acte a déclenché une tempête de controverse à l’échelle nationale: les critiques ont allégué qu’il permettrait aux particuliers et aux entreprises de discriminer légalement les membres de la communauté LGBTQ. Sous la pression des militants LGBTQ, des libéraux, des chefs d’entreprise et des républicains modérés, Pence a signé une semaine plus tard un amendement stipulant qu’il n’autorisait pas la discrimination. La biographie religieuse et politique de Pence reflète les principaux changements politiques et religieux au cours des 40 dernières années, de la montée de la droite religieuse et de son influence croissante au sein du Parti républicain à la coalition conservatrice des évangéliques et des catholiques à travers les lignes confessionnelles, à l’héritage du Ces fils convergent vers Mike Pence, dont les références conservatrices «24 carats», «non alliées» ont joué un rôle déterminant dans le ralliement des électeurs évangéliques derrière Trump lors des élections de 2016 et qui a jalonné son avenir politique pour continuer à le défendre. Cet article est republié de The Conversation, un site d’actualités à but non lucratif dédié au partage d’idées d’experts universitaires. 