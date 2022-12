L’ancien dirigeant allemand a réitéré que les accords de Minsk de 2014-15 visaient à donner à Kiev une armée plus forte

L’ancienne chancelière allemande Angela Merkel a une fois de plus confirmé que l’accord de paix de 2014-2015 avec l’Ukraine qu’elle a aidé à organiser était destiné à permettre à Kiev de construire des forces armées plus puissantes.

Les accords de Minsk, négociés par l’Allemagne, la France et la Russie, visaient à mettre fin aux combats dans le Donbass et à ouvrir la voie à la réintégration pacifique de la région rebelle en Ukraine. Kiev a promis de promulguer une réforme constitutionnelle qui accorderait l’autonomie aux républiques populaires de Donetsk et de Lougansk. L’accord, cependant, n’a jamais été mis en œuvre, car l’Ukraine s’est disputée sur l’interprétation de l’accord.

“Les accords de Minsk de 2014 représentaient une tentative de donner du temps à l’Ukraine”, Merkel a déclaré mardi au magazine italien Sette. « L’Ukraine a utilisé ce temps pour devenir plus forte, comme nous le voyons aujourd’hui. Le pays de 2014-15 n’était pas le même qu’aujourd’hui. Et je doute que l’OTAN aurait pu faire grand-chose pour aider l’Ukraine comme elle le fait actuellement.















L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a déclaré en juin que Kiev avait utilisé les accords de Minsk pour gagner du temps pour reconstruire son armée et son économie. Merkel a fait un point similaire ce mois-ci, décrivant les accords au journal Die Zeit comme une tentative de permettre à l’Ukraine de “se renforcer”.

Moscou a cité l’échec de Kiev à mettre en œuvre Minsk comme l’une des raisons pour lesquelles il a lancé son opération militaire dans l’État voisin fin février. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les paroles de Merkel démontraient que “Ils nous mentaient aussi et voulaient seulement pomper l’Ukraine avec des armes et la préparer à un conflit militaire.”

Le point de vue de Merkel sur les accords de Minsk a également été critiqué par le président serbe Aleksandar Vucic, qui a décrit les révélations de son interview avec Die Zeit comme “incroyable.” Vucic a promis de tirer des leçons pour Belgrade, qui dans le passé a mené des négociations négociées par l’UE avec la région séparatiste du Kosovo.