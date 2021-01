La chancelière allemande Angela Merkel craint que la suspension «problématique» du compte de Donald Trump par Twitter, à la suite de l’attaque de la semaine dernière contre le Capitole, soit un empiètement sur la liberté d’opinion, a déclaré son porte-parole.

Steffan Seibert a déclaré lundi qu’il était juste que les entreprises de médias sociaux ne « reculer » lorsque du contenu incitant à la violence a été mis en ligne, par exemple en le «signalant», comme Twitter l’a déjà fait pour plusieurs tweets du président américain.

Le porte-parole de Merkel a cependant souligné que le droit à la liberté d’opinion est «Droit fondamental d’importance élémentaire», qui peuvent être perturbées par la loi et la législation, « Pas selon la décision de la direction des plateformes de médias sociaux. »

«De ce point de vue, la chancelière juge problématique que les comptes du président américain aient été définitivement bloqués», il a déclaré aux journalistes à Berlin.

Twitter a suspendu définitivement le compte de Trump la semaine dernière, citant le «Risque de nouvelle incitation à la violence» après que des milliers de partisans du président sortant ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole américain à Washington la semaine dernière alors que le Congrès se réunissait pour certifier son successeur à la présidence.

Aussi sur rt.com Twitter s’effondre après que l’entreprise a définitivement interdit le compte de Trump

Facebook, Instagram et d’autres plateformes de médias sociaux ont également interdit les comptes appartenant à Trump, prétendument pour des raisons de sécurité selon lesquelles il pourrait susciter des troubles parmi ses partisans pendant ses jours restants au pouvoir. Il devrait être remplacé par Joe Biden le 20 janvier.

Les retombées des émeutes au Capitole ont également vu Amazon suivre Google et Apple dans le dumping du réseau social Parler, qui est devenu une plate-forme de plus en plus populaire parmi les conservateurs américains, sur ce qu’il a appelé « Augmentation régulière de ce contenu violent » depuis mercredi.

Outre Merkel, d’autres personnalités mondiales ont repoussé la censure apparente de Trump par les grandes technologies en réponse à la violence du Capitole.

L’éminent sénateur russe Alexey Pushkov a surnommé la situation un «Diktat des géants de l’Internet», tandis que le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que les interdictions de Trump avaient « conséquences » et a soulevé un « Très grande question » sur le rôle de la réglementation des médias sociaux.

Cinq personnes ont été confirmées mortes à la suite des émeutes, dont un policier décédé des suites de ses blessures et une femme qui a été abattue par la police à l’intérieur du Capitole.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!