BERLIN (AP) – La chancelière allemande Angela Merkel a repoussé vendredi les critiques de la lenteur du déploiement du vaccin COVID-19 dans le pays, affirmant que les vastes centres de vaccination mis en place l’année dernière seront pleins d’ici avril.

Dans une interview avec le radiodiffuseur public ZDF, Merkel a reconnu qu’il y avait une «déception» au début lent, mais a insisté sur le fait qu’il était surprenant qu’il y ait même un vaccin juste un an après la découverte du virus.

«C’est une réalisation énorme à laquelle personne n’aurait pu s’attendre», a-t-elle déclaré. «Et puis, nous n’avons pas souligné assez clairement qu’il n’y aurait pas assez de vaccins pour tout le monde au départ.»

L’Allemagne a commencé à vacciner les personnes âgées en décembre et a jusqu’à présent administré quelque 3,8 millions de vaccins. Mais les vastes centres de vaccination installés dans les halls d’exposition et les arènes sportives ont accueilli peu de patients, la plupart des clichés étant donnés à des personnes dans des maisons de retraite ou des hôpitaux.

Le gouvernement a déclaré que les livraisons des trois vaccins déjà approuvés augmenteraient dans les semaines à venir et qu’à Pâques, toutes les personnes du groupe le plus prioritaire se verraient offrir une injection.

« Ces centres seront à pleine capacité fin mars, avril », a déclaré Mme Merkel. «Nous aurons du mal à administrer tous (les vaccins) alors, mais dans les premières semaines, il y a une pénurie et certaines personnes peuvent s’attendre différemment.»

Elle a rejeté les affirmations selon lesquelles l’Union européenne avait été avare lorsqu’il s’agissait de commander des vaccins l’année dernière, affirmant que le déploiement beaucoup plus rapide en Grande-Bretagne et aux États-Unis «n’était pas une question d’argent».

Une partie de la frustration en Allemagne est due au fait que le premier vaccin, fabriqué par la société allemande BioNTech et son partenaire américain Pfizer, n’a été autorisé dans l’UE que des semaines après avoir obtenu le feu vert en Grande-Bretagne et en Amérique. Une deuxième société allemande, CureVac, a annoncé vendredi qu’elle avait demandé un examen continu des données de son vaccin auprès de l’Agence européenne des médicaments en vue d’une autorisation rapide.

L’histoire continue

Les Allemands ont également été contrariés par les récits largement répandus de personnes sautant la file d’attente des vaccins. Vendredi, le terme « Impfdraengler » – allemand pour quelqu’un qui pousse les autres à se faire vacciner – était à la mode sur les réseaux sociaux après que des informations selon lesquelles les chefs d’hôpitaux, les maires et même l’évêque catholique d’Augsbourg avaient eu leur chance devant les médecins et les infirmières.

Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a déclaré aux journalistes que le gouvernement discuterait avec le Parlement «de la pertinence de sanctions dans ce domaine».

Les militants des droits des patients ont averti Spahn l’année dernière que le système de vaccination compliqué de l’Allemagne pourrait ouvrir la porte à la corruption et au saut de file d’attente, mais le ministère de la Santé avait rejeté les appels répétés à des sanctions pénales.

Dans son entretien avec ZDF, Merkel a regretté d’avoir été trop prudente en exigeant des masques faciaux au début de la pandémie l’année dernière, puis d’avoir hésité à imposer un deuxième verrouillage lorsque le nombre d’infections a de nouveau augmenté après l’été.

«Avec le recul, nous étions bien sûr trop hésitants à l’automne», a-t-elle déclaré. «Je n’avais pas un bon pressentiment à l’époque, mais j’ai soutenu la décision (de retarder le verrouillage).»

Merkel et les gouverneurs des 16 États allemands ont convenu mercredi de prolonger la fermeture actuelle des magasins et de la plupart des institutions publiques jusqu’au 7 mars, bien que les écoles et les coiffeurs puissent ouvrir plus tôt.

La moyenne mobile sur 7 jours des nouveaux cas confirmés quotidiens en Allemagne a chuté au cours des deux dernières semaines, passant de près de 15 nouveaux cas pour 100000 personnes le 28 janvier à moins de 10 nouveaux cas pour 100000 personnes le 11 février.

___

Suivez la couverture AP de la pandémie de coronavirus sur:

https://apnews.com/hub/coronavirus-pandemic

https://apnews.com/hub/coronavirus-vaccine

https://apnews.com/UnderstandingtheOutbreak