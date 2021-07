Merkel dit que l’Allemagne pourrait lever les restrictions de voyage sur les Britanniques à double piqûre dans un « avenir prévisible »

L’Allemagne pourrait lever les restrictions de voyage pour les voyageurs britanniques qui ont eu leurs deux vaccins Covid dans « un avenir prévisible », a déclaré Angela Merkel.

S’exprimant lors d’une visite au Royaume-Uni, la chancelière a refusé de lever immédiatement les contrôles et a souligné que le Royaume-Uni avait également imposé ses propres règles aux voyageurs allemands.

Ses commentaires sont intervenus après que Boris Johnson a rencontré Mme Merkel pour lui demander de faciliter la tâche des Britanniques qui souhaitaient se rendre en Allemagne.

« Nous avons adopté certaines mesures de protection alors que nous n’étions pas encore si familiers avec une variante Delta », a déclaré la chancelière aux journalistes lors d’une conférence de presse.

« Nous voyons maintenant que la part de ceux de la variante Delta en Allemagne augmente très rapidement.

« Comme vous le savez, nous examinons en permanence nos restrictions de voyage et nous pensons que dans un avenir prévisible, ceux qui ont reçu un double emploi pourront alors, selon notre classification – et maintenant la Grande-Bretagne est évidemment une zone à forte incidence – pourront voyager à nouveau sans avoir à entrer en quarantaine. »

Mais Mme Merkel a refusé de s’engager immédiatement à assouplir les contrôles, ajoutant : « Permettez-moi de le souligner à nouveau : ce n’est pas seulement l’Allemagne qui impose des restrictions de voyage : le Royaume-Uni a fait beaucoup pour protéger ses propres citoyens, et c’est un processus d’apprentissage continu que nous subissons, n’est-ce pas ? Nous devons nous adapter encore et encore aux développements les plus récents. »

Le Premier ministre Johnson a déclaré que cela semblait « comme si des progrès étaient réalisés » sur la levée des restrictions.

« Vous avez entendu ce que la chancelière Merkel vient de dire sur le processus allemand et où ils en sont aux doubles jabs, et je pense que c’est bien et c’est vrai : il semble que des progrès soient en cours », a-t-il déclaré.

« Je pense qu’Angela a également raison de souligner qu’au Royaume-Uni, nous avons également des restrictions très strictes pour les personnes venant d’Allemagne à l’heure actuelle. C’est tout à fait vrai, vous vous attendriez à ce que nous ayons les mesures les plus strictes possibles pour arrêter la maladie , arrivant dans ce pays. »

M. Johnson a également annoncé que les cabinets britannique et allemand se réuniraient chaque année, le premier accord de ce type entre le Royaume-Uni et l’UE. Mme Merkel quittera ses fonctions de chancelière plus tard cette année, après avoir occupé ce poste depuis 2005, lorsque Tony Blair était le Premier ministre britannique.

