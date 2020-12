BERLIN, 12 décembre (Reuters) – La chancelière allemande Angela Merkel doit discuter dimanche d’un resserrement des restrictions de verrouillage avec les dirigeants des États alors que les infections à coronavirus augmentent et au milieu d’appels croissants à l’action, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier.

L’Allemagne est en situation de verrouillage partiel depuis six semaines, avec des bars et des restaurants fermés mais des magasins et des écoles ouverts. Certaines régions ont déjà imposé des mesures plus sévères.

Les discussions de dimanche porteront sur la question de savoir si les magasins doivent être fermés avant les vacances de Noël et le moment choisi pour un tel déménagement, ont déclaré les gens, qui ont parlé sous couvert d’anonymat.

Le ministre de l’Economie Peter Altmaier a déclaré samedi au groupe de presse RND que les unités de soins intensifs des hôpitaux commençaient à être étirées à leurs limites et que l’Allemagne ne pouvait pas attendre après Noël pour réagir.

« Nous devons clarifier comment les choses vont continuer maintenant », a-t-il déclaré. « Sinon, la pandémie deviendra totalement incontrôlable. »

L’Allemagne, qui possède la plus grande économie d’Europe, a mieux réussi que de nombreux pays européens à maîtriser la pandémie lors de la première vague en mars et avril, mais elle a eu du mal à inverser la tendance dans la deuxième vague avec ce qui a été surnommé un » lockdown lite « .

Les nouvelles infections quotidiennes à coronavirus ont grimpé à 28438, tandis que le bilan quotidien des décès était de 496, ont montré samedi les données de l’Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. (Reportage d’Andreas Rinke. Écrit par Tom Sims. Édité par Mark Potter)