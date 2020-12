Angela Merkel a exigé aujourd’hui des restrictions plus strictes pour réduire les infections à coronavirus alors que le nombre de morts en Allemagne atteignait un sombre record quotidien de près de 600.

Après des mois de succès relatif contre la pandémie, l’Allemagne a vu son taux d’infection refuser obstinément de baisser ces dernières semaines, ce qui signifie que les décès continuent de s’accumuler.

Le nouveau sommet d’aujourd’hui de 590 décès a porté le total à 19932 – plus du double de ce qu’il était au début de la deuxième vague – tandis que 20815 autres cas ont marqué une augmentation du taux d’infection, un mois après que l’Allemagne est entrée dans une soi-disant « lumière de verrouillage » ».

Les magasins et les écoles sont restés ouverts jusqu’à présent, mais Merkel soutient les avis scientifiques appelant à ce que cela change à Noël et au Nouvel An.

« Lorsque des stands de vin chaud sont en cours de construction, lorsque des stands de gaufres sont construits, ce n’est pas compatible avec ce que nous avions convenu de ne prendre que des plats à emporter pour la nourriture et les boissons », a déclaré Merkel au Parlement, faisant référence aux marchés de Noël traditionnels allemands.

« Je suis vraiment désolé … mais si nous payons le prix du nombre de morts à 590 personnes par jour, ce n’est, à mon avis, pas acceptable. »

Les cas de coronavirus ont obstinément refusé de descendre en Allemagne – contrairement à beaucoup de ses voisins – et le taux d’infection a même repris une tendance à la hausse ces derniers jours

Les décès ont grimpé bien au-dessus du pic de la première vague, lorsque l’Allemagne était considérée comme l’un des pays les plus efficaces pour faire face à la pandémie

Dans le système fédéral allemand, le pouvoir d’imposer des restrictions appartient aux gouvernements régionaux. Mais Merkel a longtemps réclamé des mesures de verrouillage plus sévères, auxquelles certains dirigeants d’État, en particulier ceux des régions moins touchées, ont résisté.

Faisant référence aux recommandations scientifiques publiées mardi, Mme Merkel a déclaré qu’elle convenait qu’il était juste de fermer les magasins et de limiter les rassemblements sociaux.

Les scientifiques de l’Académie Leopoldina avaient appelé à la fermeture des magasins non essentiels entre la veille de Noël et le 10 janvier au plus tôt.

Les employés devraient également travailler à domicile lorsque cela est possible tandis que les écoles devraient également rester fermées, selon les avis scientifiques.

Merkel a déclaré que les écoles devraient prolonger les vacances jusqu’au 10 janvier ou offrir des cours en ligne d’ici là, après que les scientifiques ont déclaré que les vacances de Noël devraient commencer plus tôt.

L’idée est d’utiliser la période des fêtes pour garder les gens à la maison et briser la chaîne des infections.

Exhortant les Allemands à répondre à l’appel des experts, Mme Merkel a déclaré que les gens ne pouvaient pas choisir quand accepter la science.

« Parce que les chiffres sont ce qu’ils sont, nous devons faire quelque chose à leur sujet », a-t-elle ajouté.

Angela Merkel, photographiée aujourd’hui en train de parler au parlement allemand, a exigé des mesures plus strictes, mais c’est aux gouvernements régionaux de décider

En vue de Noël, lorsque les familles devraient se rassembler, Mme Merkel a déclaré que les gens avaient la responsabilité de réduire considérablement les contacts sociaux.

«Si nous avons trop de contacts avant Noël et que cela finit par être le dernier Noël avec les grands-parents, alors nous aurions vraiment échoué», a-t-elle déclaré.

Le gouvernement de Merkel a répété à plusieurs reprises que les chiffres devaient être ramenés à 50 pour 100 000 habitants, mais le taux est actuellement de 149 pour 100 000 habitants.

Les chefs d’État avaient convenu d’un plan pour permettre l’assouplissement des restrictions de contacts sociaux à Noël et au Nouvel An – permettant à 10 adultes de se rencontrer au lieu de cinq.

Cependant, les États les plus durement touchés, notamment Berlin et la Thuringe, ont choisi de maintenir des règles plus strictes.

La Saxe, quant à elle, a ordonné la fermeture des écoles, des jardins d’enfants et de la plupart des magasins à partir de lundi après être devenue le point chaud du virus du pays.

Merkel a averti que la pandémie «réorganisait» l’économie mondiale, les pays européens subissant un impact économique plus grave du virus que beaucoup d’autres, en particulier en Asie.

Mais elle a défendu l’approche de l’Allemagne contre les critiques qui ont déclaré que les autorités auraient dû être plus agressives dans le maintien de l’ordre.

L’approche relativement libérale de l’Allemagne était forcément différente de celle des pays qui «ressemblent plus à des dictatures», a déclaré le dirigeant né en Allemagne de l’Est.