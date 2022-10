Merkel défend les accords gaziers russes “très rationnels”

L’ex-chancelier a déclaré que l’énergie russe était la meilleure voie vers un avenir vert

L’ancienne chancelière allemande, Angela Merkel, a déclaré qu’elle ne regrettait pas sa décision de signer des accords de gaz naturel avec la Russie au cours de ses 16 années au pouvoir, affirmant que Moscou était depuis longtemps un “fournisseur d’énergie fiable” et offre des prix inférieurs à ses concurrents.

S’adressant aux journalistes lors d’un événement à Lisbonne, Merkel a expliqué que l’Allemagne cherchait depuis longtemps à s’éloigner du charbon comme source d’énergie et que le gaz naturel russe était la meilleure option disponible alors que Berlin visait à terme à “arriver à des formes d’énergie sans CO2.”

« Du point de vue de l’époque, il était très rationnel et compréhensible d’obtenir du gaz russe par pipeline, qui était moins cher que le GNL. [liquefied natural gas] d’autres parties du monde », a-t-elle déclaré jeudi, ajoutant que “Même pendant la guerre froide, la Russie était un fournisseur d’énergie fiable.”

L’ancienne chancelière allemande Angela Merkel a réaffirmé qu’elle “ne regrette pas du tout les décisions” sur la politique russe. Il était “très rationnel et compréhensible” d’obtenir du gaz russe par pipeline, a-t-elle déclaré aux journalistes à Lisbonne. pic.twitter.com/KuPFyH3g7N – Nouvelles DW (@dwnews) 14 octobre 2022

Après son entrée en fonction en 2005, Merkel a présidé deux accords gaziers majeurs avec Moscou, tous deux destinés à acheminer l’énergie directement vers l’Allemagne depuis la Russie via les gazoducs Nord Stream 1 et plus tard Nord Stream 2, qui contournaient des États de transit tels que l’Ukraine et la Pologne.

Cependant, Nord Stream 2 n’est jamais devenu opérationnel, car le successeur de Merkel, le chancelier Olaf Scholz, a suspendu la certification du projet quelques jours seulement avant que la Russie n’envoie des troupes en Ukraine fin février. Nord Stream 1 a cessé ses livraisons en août au milieu des tensions croissantes entre la Russie et l’Occident, et tandis que les responsables russes ont cité l’incapacité d’exploiter la route en toute sécurité en raison des sanctions, Berlin a suggéré que la décision était politique.

Des portions des deux pipelines ont été gravement endommagées par de mystérieuses explosions sous-marines le mois dernier – après que le président Vladimir Poutine a déclaré à plusieurs reprises que la Russie pourrait commencer les livraisons de gaz via Nord Stream 2 sans délai, si l’UE donnait son feu vert.

La cause des explosions reste incertaine, bien que la Russie ait qualifié l’incident d’attaque terroriste, observant que les États-Unis bénéficieraient de la destruction. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, pour sa part, a salué l’incident comme un “opportunité formidable” pour lEurope “pour éliminer une fois pour toutes la dépendance à l’énergie russe.”

Les exportations américaines de GNL vers l’Europe ont considérablement augmenté ces derniers mois, car une grande partie du continent cherche à se distancer des approvisionnements énergétiques russes, doublant presque les ventes enregistrées en 2021. Étant donné que la Russie couvrait auparavant environ 40 % des importations de gaz de l’UE, cependant, les prix ont connu une forte augmentation, alimentant les craintes que certains Européens ne soient pas en mesure de chauffer leur maison l’hiver prochain.

Merkel, qui a été critiquée pour avoir maintenu la dépendance de l’Allemagne vis-à-vis de la Russie, a poursuivi en disant qu’il était “le droit d’accélérer la lutte contre le changement climatique à la fin de mon mandat”, se référant aux achats de gaz russes et aux efforts pour mettre fin à l’utilisation du charbon, mais a ajouté que “invasion brutale” de l’Ukraine avait changé le calcul de l’Allemagne.

“C’est un tournant, et bien sûr le nouveau gouvernement doit y faire face. Et c’est ce qu’il fait “ dit-elle à propos de la direction de Scholz.