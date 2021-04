La chancelière allemande Angela Merkel a défendu mardi la coopération en cours de son pays avec la Russie sur la construction du gazoduc Nord Stream 2 au milieu des critiques croissantes du traitement par Moscou du politicien de l’opposition Alexei Navalny et de l’agression contre l’Ukraine.

Lors d’une apparition en ligne devant le Conseil de l’Europe, Merkel a noté que le gazoduc Nord Stream 2 n’était pas encore terminé mais que le gaz russe circulait déjà librement en Europe le long d’autres routes, y compris le gazoduc Nord Stream 1 existant sous la mer Baltique vers l’Allemagne.

«Je sais qu’il y a une controverse à propos de Nord Stream 2 et je connais l’opinion de nombreux États membres», a-t-elle déclaré. «Mais je voudrais souligner que le gaz livré via Nord Stream 2, qui ne circule pas encore, n’est pas pire que le gaz de Nord Stream 1, celui qui traverse l’Ukraine et celui qui traverse la Turquie depuis la Russie. «

Nord Stream 2 appartient à la société d’État russe Gazprom, avec des investissements de plusieurs sociétés européennes, et Merkel a noté qu’elle avait les approbations appropriées de l’UE.

Il est construit sous la Baltique, contournant la Pologne et l’Ukraine et soulevant des objections dans ces deux pays. Les États-Unis se sont également fermement opposés au gazoduc, affirmant que cela rendrait l’Europe trop dépendante du gaz russe.

conseillé Vaccinations britanniques contre le Covid-19: derniers chiffres En direct: Boris Johnson promet de mettre fin aux barrières commerciales liées au Brexit Cameron et Sunak convoqués pour témoigner à l’enquête Greensill

Merkel a déclaré que l’Allemagne était «très préoccupée» par le traitement de Navalny et qu’elle faisait partie des sanctions de l’Union européenne contre la Russie liées à son cas, ainsi que sur l’Ukraine. Mais l’idée de mettre fin au projet Nord Stream 2 soulève des questions plus larges, a-t-elle déclaré.

«J’ai l’impression qu’avec Nord Stream 2, nous sommes peut-être en train de mener un conflit beaucoup plus large et touche à la question de savoir dans quelle mesure nous voulons commercer avec la Russie, en particulier dans le secteur de l’énergie», a-t-elle déclaré.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

L’Allemagne a fréquemment noté que même au plus fort de la guerre froide, l’Europe occidentale dépendait de l’approvisionnement énergétique de la Russie, et Mme Merkel a déclaré que, pour elle, le dialogue restait le meilleur moyen de résoudre les différends.

«Nous avons de nombreux conflits avec la Russie qui rendent malheureusement nos relations difficiles», a-t-elle déclaré. «Mais malgré cela, je suis toujours quelqu’un qui dit que nous devons nous parler.»