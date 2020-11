Merkel décrit le plan de l’Allemagne d’étendre les restrictions jusqu’en décembre.

La chancelière allemande Angela Merkel a détaillé jeudi les mesures visant à prolonger et à resserrer le verrouillage partiel du pays.

«C’est entre nos mains, nous ne sommes pas sans pouvoir», a-t-elle déclaré aux législateurs en présentant les détails des restrictions qui dureraient probablement jusqu’en décembre. «Il ne fait aucun doute que nous avons des mois difficiles devant nous.»

Alors que les infections quotidiennes restent élevées malgré un verrouillage vieux de trois semaines, Mme Merkel et les gouverneurs des États ont convenu mercredi de règles plus strictes et d’une prolongation du verrouillage jusqu’en décembre.

Les nouvelles restrictions limitent les rassemblements à cinq personnes (sans compter les enfants de moins de 14 ans) provenant d’au plus deux ménages; exiger l’utilisation d’un masque dans les zones commerciales extérieures, devant les magasins et dans les parkings des magasins; et resserrer les règles concernant le nombre de personnes pouvant être présentes dans les magasins en même temps.