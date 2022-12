Les accords de Minsk devaient “donner à l’Ukraine le temps” de “se renforcer”, a déclaré l’ancienne chancelière allemande

Le cessez-le-feu de 2014 négocié par Berlin et Paris à Minsk était une tentative de donner à Kiev le temps de renforcer son armée et a réussi à cet égard, a déclaré l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel dans une interview publiée mercredi.

Dans une longue interview sur ses 16 années au pouvoir, Merkel a déclaré au magazine Zeit que sa politique envers la Russie et l’Ukraine était correcte, même si elle n’a pas réussi.

“Je pensais que le lancement de l’adhésion à l’OTAN de l’Ukraine et de la Géorgie discuté en 2008 était une erreur”, dit Merkel. “Les pays n’avaient pas les conditions préalables nécessaires pour cela, et les conséquences d’une telle décision n’avaient pas été pleinement prises en compte, tant en ce qui concerne les actions de la Russie contre la Géorgie et l’Ukraine que l’OTAN et ses règles d’assistance.”

Elle a décrit l’accord de Minsk de septembre 2014 comme “une tentative de donner du temps à l’Ukraine.” La France et l’Allemagne avaient négocié un cessez-le-feu après l’échec de la tentative de l’Ukraine de soumettre par la force les républiques de Donetsk et de Lougansk.

“[Ukraine] utilisé ce temps pour devenir plus fort, comme vous pouvez le voir aujourd’hui », Merkel a poursuivi. « L’Ukraine de 2014/15 n’est pas l’Ukraine d’aujourd’hui. Comme vous l’avez vu lors de la bataille de Debaltsevo début 2015, [Russian President Vladimir] Poutine aurait facilement pu les dépasser à l’époque. Et je doute fort que les pays de l’OTAN auraient pu faire autant à l’époque qu’ils le font maintenant pour aider l’Ukraine.

La défaite de Debaltsevo a entraîné la signature du deuxième protocole de Minsk en février 2015. Merkel a déclaré qu’il était “clair pour nous tous que le conflit était gelé, que le problème n’avait pas été résolu, mais cela a donné à l’Ukraine un temps précieux.”

Entre-temps, elle a défendu la décision de construire le gazoduc Nord Stream 2 pour le gaz russe, car refuser de le faire aurait “ont dangereusement aggravé le climat” avec Moscou compte tenu de la situation en Ukraine. Il se trouve que l’Allemagne ne pouvait pas obtenir de gaz ailleurs, a-t-elle ajouté.

Interrogée sur toute autocritique, Merkel a déclaré à Zeit que “la guerre froide n’a jamais vraiment pris fin parce que la Russie n’était fondamentalement pas en paix”, et que l’OTAN “aurait dû réagir plus vite à l’agressivité de la Russie” en 2014.

Piotr Porochenko, qui est devenu président de l’Ukraine après le coup d’État soutenu par les États-Unis à Kiev en 2014, a déclaré au public national en août 2015 que Minsk était une ruse pour gagner du temps pour un renforcement militaire. Il l’a avoué à l’Ouest en juillet 2022, dans une interview aux médias allemands.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.