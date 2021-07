ANGELA Merkel a qualifié aujourd’hui les inondations meurtrières en Allemagne de « terrifiantes », admettant qu’elle n’a « pas de mots » pour décrire la destruction.

La chancelière allemande s’est exprimée alors qu’elle visitait les zones durement touchées de l’ouest du pays et s’est entretenue avec des survivants et des secouristes.

Reuters

Angela Merkel a qualifié de « terrifiantes » les inondations meurtrières en Allemagne[/caption]

« C’est choquant… Je peux presque dire que la langue allemande n’a pas de mots pour décrire la destruction qui a été provoquée », a-t-elle déclaré.

« Ce que j’ai pu voir, cependant, est aussi incroyablement réconfortant – comment les gens se serrent les coudes, comment ils s’entraident, la solidarité qui existe. »

Le dirigeant allemand s’est alors engagé à lutter contre le changement climatique « par une politique plus respectueuse de la nature et du climat ».

Elle a déclaré : « L’Allemagne est un pays fort et nous résisterons à cette force de la nature à court terme – mais aussi à moyen et long terme, grâce à une politique plus respectueuse de la nature et du climat que nous ne l’avons fait ces dernières années. . «

Elle a ajouté que, malgré le coût financier élevé, nous devons lutter plus rapidement « dans la bataille contre le changement climatique », soulignant les politiques déjà mises en œuvre par l’Allemagne et l’UE pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Elle a ajouté : « Une inondation n’est pas l’exemple du changement climatique, mais si nous regardons les événements de perte de ces dernières années, décennies, alors ils sont tout simplement plus fréquents qu’ils ne l’étaient auparavant – nous devons donc faire un gros effort.

Le nombre de morts en Allemagne est passé à au moins 188 du jour au lendemain lors de la pire catastrophe naturelle du pays depuis des décennies.

Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, a déclaré que les responsables devaient commencer à mettre en place un programme de reconstruction qui devrait coûter des milliards.

Il a déclaré qu’il proposerait un ensemble d’aides immédiates, d’un montant total d’au moins 300 millions d’euros (257 millions de livres sterling), lors d’une réunion du Cabinet mercredi.

Un réservoir am in risque désormais de s’effondrer à la suite des inondations.

Environ 4 500 habitants des villages proches du réservoir de Steinbach en Rhénanie du Nord-Westphalie, en Allemagne, ont été invités à évacuer leurs maisons par crainte que le barrage de 57 pieds ne s’effondre.

Les autorités locales ont déclaré que la situation était « stable mais pas sans critique » après que des fissures ont été repérées dans le barrage hier. La région a connu trois mois de pluie en une semaine.

Ailleurs, quelque 110 personnes ont été tuées dans le quartier d’Ahrweiler le plus touché au sud de Cologne, la police s’attendant à trouver plus de corps à mesure que les eaux de crue se retirent.

Des communautés entières des États de Rhénanie-Palatinat et de Rhénanie du Nord-Westphalie ont été coupées de l’électricité ces derniers jours. En Rhénanie du Nord-Westphalie, au moins 45 personnes ont été tuées lors des inondations.

Mme Merkel s’est rendue aujourd’hui en Rhénanie-Palatinat, qui abrite le village ravagé par les inondations de Schuld, où elle a inspecté les dégâts et rencontré les habitants.

INONDATION CHAOS

Sa visite est intervenue après que le président allemand Frank-Walter Steinmeier s’est rendu dans la région hier et a clairement indiqué qu’elle aurait besoin d’un soutien à long terme.

Bien que les pluies se soient arrêtées dans les régions les plus touchées d’Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas, des tempêtes et des averses ont persisté dans d’autres régions d’Europe occidentale et centrale.

La nuit dernière a vu des inondations dans la zone frontalière germano-tchèque et dans le coin sud-est de l’Allemagne et au-delà de la frontière autrichienne

Quelque 65 personnes ont été évacuées dans la région de Berchtesgaden en Allemagne après la crue de la rivière Ache – avec au moins une personne tuée.

En Autriche, une crue éclair a balayé la ville de Hallein tard la nuit dernière, mais il n’y a eu aucun rapport de victimes.

Le chancelier Sebastian Kurz a déclaré sur Twitter que les fortes pluies et les tempêtes continuaient de causer de graves dommages dans plusieurs régions d’Autriche.





PA

Un pont effondré sur l’Ahr à Ahrweiler, dans l’ouest de l’Allemagne[/caption]