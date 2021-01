Merkel blâme Trump pour la violence, mais l’Europe voit aussi des raisons d’espérer

BERLIN – La chancelière allemande Angela Merkel a attribué jeudi la responsabilité de la violence de la foule au Capitole des États-Unis la veille à la rhétorique du président Trump, bien qu’elle et d’autres dirigeants des plus puissants alliés des États-Unis en Europe aient exprimé leur foi en la force de Démocratie américaine.

«Ces images m’ont rendu fâchée et triste», a déclaré Mme Merkel, s’exprimant devant un rassemblement en ligne des partenaires bavarois de son parti conservateur, l’Union chrétienne-sociale, quelques minutes après que le Congrès des États-Unis ait confirmé la décision du président élu Joseph R. Biden Jr. la victoire.

« Je regrette profondément que depuis novembre, le président Trump n’ait pas accepté qu’il ait perdu et ne l’ait plus fait hier », a déclaré la chancelière. «Il a attisé les incertitudes sur le résultat des élections, et cela a créé une atmosphère qui a rendu les événements de la nuit dernière possibles.»

Mme Merkel a grandi en Allemagne de l’Est communiste et a souvent parlé de son admiration pour les États-Unis, même face aux tensions entre Berlin et Washington pendant ses plus de 15 ans au pouvoir. Ses commentaires de jeudi reflétaient une foi profondément ancrée dans la force de la démocratie aux États-Unis, détenue par beaucoup en Europe.