Merkel avertit que l’Allemagne fait face à UN AUTRE verrouillage de Covid alors que le pays évite le jab d’Oxford

ANGELA Merkel a averti que l’Allemagne pourrait être plongée dans UN AUTRE verrouillage alors que sa population plus âgée évite le vaccin d’Oxford.

Le chancelier a déclaré qu’une «troisième vague» d’infections pourrait balayer le pays alors qu’il se débat avec le déploiement du jab – alors que le Royaume-Uni compte les jours vers la liberté.

Seulement 4% de la population allemande a été vaccinée, contre 27,4% en Angleterre, selon le BBC.

Et Merkel et les premiers ministres des États du pays ont convenu de prolonger les restrictions de Covid jusqu’au 7 mars dans le but d’arrêter une flambée de cas.

Dans une interview avec Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mme Merkel a averti que de nouvelles variantes hautement transmissibles menaçaient de saper les gains réalisés dans le verrouillage.

Elle a déclaré au journal: «En raison de (variantes), nous entrons dans une nouvelle phase de la pandémie, à partir de laquelle une troisième vague pourrait émerger.

«Nous devons donc procéder avec sagesse et prudence afin qu’une troisième vague ne nécessite pas un nouvel arrêt complet dans toute l’Allemagne.»

Cela vient après que l’Allemagne a signalé hier sa plus forte augmentation de cas depuis trois semaines, avec 10 774 nouvelles infections enregistrées.

Angela Merkel a souligné qu’elle ne rouvrirait pas complètement l’économie tant que les infections ne tomberaient pas en dessous de 35 cas pour 100 000.

Cela signifie que le taux d’incidence actuel du pays de 76,6 cas pour 100 000 au cours des sept derniers jours devra être divisé par deux pour que les restaurants et les pubs ouvrent leurs portes.

JAB U-TURN

Mais jusqu’à présent, le pays a connu un déploiement lent du vaccin, entravé par des retards de production, des luttes intestines politiques et la confusion quant à l’utilisation du vaccin d’Oxford chez les plus de 65 ans.

Les autorités allemandes avaient précédemment refusé de recommander l’utilisation du vaccin Oxford dans les groupes plus âgés en raison d’un « manque de données » – mais ont été contraintes de faire demi-tour embarrassant.

Mme Merkel subit une pression accrue pour accélérer le déploiement, le pays vaccinant moins de 900000 personnes par semaine, a rapporté Les temps.

Pendant ce temps, de larges pans de la population âgée à travers l’Europe ont refusé le coup d’Oxford après que les dirigeants de l’UE aient fait à plusieurs reprises des allégations sans fondement sur son efficacité.

Le journal allemand Handelsblatt a rapporté que le coup était « à peine efficace chez les personnes âgées » dans un article controversé du 25 janvier – mais les données utilisées pour étayer les affirmations ont été démenties par Astrazeneca.

La même semaine, le président français Emmanuel Macron a affirmé que le vaccin était « quasi inefficace » pour les personnes de plus de 65 ans.

Cela vient malgré une étude qui a révélé qu’une seule photo du jab de Covid de fabrication britannique réduit de 94% le risque que les personnes âgées soient transportées à l’hôpital.

Mais les deux gouvernements étant de plus en plus pressés de reproduire le succès de la vaccination britannique, les dirigeants ont lancé une nouvelle impulsion pour encourager les plus de 65 ans à se manifester pour recevoir le vaccin.

Le porte-parole en chef de Merkel, Steffen Seibert, a exhorté les Allemands à se manifester et à se faire vacciner.

Il a tweeté lundi: «Le vaccin d’AstraZeneca est à la fois sûr et très efficace … Le vaccin peut sauver des vies.»

Et le gouvernement français a déclaré vouloir «réhabiliter» le vaccin AstraZeneca, le ministère de la Santé admettant que le vaccin avait un «déficit d’image».

« Nous utiliserons tous les leviers possibles pour réhabiliter le vaccin », a déclaré le ministère français de la Santé, selon Le Telegramme, quelques jours après que les données écossaises ont prouvé que le jab AstraZeneca fonctionne bien.

La dirigeante de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui était impliquée dans une dispute furieuse avec Astrazeneca au sujet des approvisionnements, a également déclaré cette semaine qu’elle « prendrait le vaccin AstraZeneca sans hésitation ».

Pendant ce temps, le journal allemand le plus vendu, Bild, a déclaré hier que le programme de vaccination «réussi» du Royaume-Uni avait permis à Boris Johnson de promettre un avenir meilleur aux Britanniques alors que l’Allemagne était «bloquée».

Boris Johnson a dévoilé lundi sa feuille de route en dehors du verrouillage, toutes les restrictions légales devant être levées le 21 juin si les affaires continuent de baisser.

Citant le succès de la vaccination en Grande-Bretagne comme une raison d’être optimiste, le titre de la première page de Bild disait: « Chers Britanniques, nous vous envions! »