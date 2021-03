La chancelière allemande Angela Merkel a appelé à une « refonte fondamentale » pour protéger l’environnement lors des prix annuels CDP Europe 2021.

Le Événement CDP célèbre les entreprises et les villes qui œuvrent pour une plus grande durabilité, et est accueillie cette année par le Banque européenne d’investissement et diffusé sur Euronews.

Dans son discours d’ouverture, Merkel a salué la Engagement vert de la Commission européenne rendre l’Europe neutre sur le plan climatique d’ici 2050, mais a déclaré que les États devaient également agir pour créer le changement.

Nous avons besoin « d’incitations appropriées … pour provoquer la transformation vers la neutralité climatique », a-t-elle déclaré. Le dirigeant allemand a ajouté que le système de divulgation de l’impact environnemental du CDP permettait aux entreprises et aux municipalités d’acquérir un «avantage concurrentiel».

Comment les villes voient la route vers 2030

Maire de Paris Anne Hidalgo, Maire d’Athènes Kostas Bakoyannis, et le maire de Turku Minna Arve ont également participé à l’événement en ligne, chacun apportant son point de vue sur la manière dont les espaces urbains devraient se développer d’ici 2030.

La dirigeante de la capitale française a mis l’accent sur le cyclisme dans sa discussion avec l’hôte de l’événement, Chris Burns d’Euronews. « En 15 ans, nous avons réduit d’un tiers les émissions de gaz à effet de serre. Les vélos symbolisent ce succès, grâce aux 1 000 km de pistes cyclables dont nous disposons », a-t-elle déclaré.

« Notre objectif est de faire de Paris une ville 100% cycliste, c’est-à-dire que vous pouvez rouler en toute sécurité n’importe où », a déclaré Hidalgo à Euronews.

Minna Arve, qui dirige la ville finlandaise de Turku, vieille de 800 ans, a déclaré que les efforts visant à impliquer les citoyens dans les choix de durabilité faits étaient essentiels pour réussir. « En fin de compte, il s’agit de choix quotidiens de chacun dans la ville, nous devons donc encourager nos citoyens et nos entreprises également », a-t-elle souligné.

Le maire d’Athènes Bakoyannis a évoqué les efforts visant à «verdir» les espaces publics de la capitale grecque. «C’est à nous de construire des solutions ascendantes», a-t-il déclaré. «Cela libérera un espace public de« qualité », adoptera un nouveau modèle de mobilité durable et fera en sorte que nous changeons tout en conservant notre âme.»

Les paris commerciaux sur le déploiement du Green Deal

L’événement CDP a réuni des dirigeants de certaines des entreprises et organisations les mieux classées de l’organisme de bienfaisance, qui parient tous sur le succès de la Green Deal européen, l’effort visant à lier les paquets de fonds de relance en cas de pandémie de la Commission européenne à une croissance durable et sobre en carbone.

L’une des entreprises qui a déjà révisé ses opérations est la compagnie d’électricité danoise Ørsted. Son directeur financier, Marianne Wiinholt, a déclaré à Euronews que le changement était désormais beaucoup plus facile à réaliser: « Nous avons les solutions pour l’énergie verte car nous pouvons désormais construire de l’énergie verte moins chère que nous pouvons fabriquer des combustibles fossiles dans la plupart des régions du monde. technologies pour décarboner les secteurs difficiles à réduire. «

CFO d’une société pétrolière et gazière italienne, Eni, Francesco Gattei, a déclaré que son entreprise investissait dans les énergies renouvelables et les biocarburants. Il a exposé sa vision de la façon d’atteindre les objectifs de neutralité carbone. « Nous devons être pragmatiques. Nous devons être économiquement motivés, axés sur l’efficacité, et nous devons être innovants dans la manière de jouer, et non idéologiques », a-t-il déclaré.

La production de ciment est l’un des secteurs les plus difficiles à décarboner car le processus de production émet du CO2. Cependant, le PDG de l’entreprise franco-suisse de matériaux de construction LafargeHolcim, Jan Jenisch, a déclaré que son entreprise était fortement axée sur la réduction des émissions en introduisant des pourcentages plus élevés de matériaux de construction recyclés dans leurs produits. « Honnêtement, en tant qu’entreprise, nous sommes ravis que de la société à la politique en passant par le consommateur, ils veulent tous que cela se produise », a déclaré Jenisch aux panélistes.

Fini les prêts pour l’extension des aéroports, déclare la BEI

Ambroise Fayolle, de la Banque européenne d’investissement, qui se présente désormais comme «la banque climatique européenne», a participé à un autre panel sur les efforts au niveau européen en faveur de la neutralité climatique. Il a déclaré que d’ici 2025, la moitié de son activité devrait être dans le domaine de l’action climatique. Fayolle a cité les projets visant à stimuler l’énergie solaire et l’éolien offshore comme les types d’initiatives les plus susceptibles d’attirer des financements.

Le vice-président de la BEI a également déclaré que les projets susceptibles de générer davantage d’émissions de CO2 ne bénéficieraient d’aucune aide financière. « Cela signifie qu’il y a des choses que nous finançions auparavant et que nous ne ferons plus. Un exemple est que nous avions l’habitude de financer des expansions d’aéroports. Nous ne le ferons plus », a-t-il dit.

Par le biais du Green Deal, l’UE entend tracer la voie pour parvenir à zéro émission nette d’ici 2050. La question est de savoir comment encourager les entreprises à s’engager à y parvenir? Commissaire européenne à la stabilité financière, aux services financiers et à l’union des marchés des capitaux, Mairead McGuinness, a déclaré à Euronews qu’au moins maintenant, « nous connaissons la destination ».

« Nous avons besoin que les entreprises comprennent leur impact sur l’environnement, et même l’impact du climat et de la dégradation de l’environnement sur leurs comptes. C’est essentiel. Et les investisseurs ont besoin d’informations de qualité », a-t-elle souligné.

Vous pouvez regarder nos moments forts de l’événement dans le lecteur vidéo ci-dessus.

À PROPOS DE CDP:

Le CDP s’appelait auparavant le Carbon Disclosure Project. C’est une organisation internationale à but non lucratif basée au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis. Il assiste les entreprises et les villes dans la divulgation de leur impact environnemental. Il travaille avec plus de 6 000 entreprises et 550 villes et classe leurs données autodéclarées, dans le but d’établir une norme mondiale pour les émissions et les rapports énergétiques.