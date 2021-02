La chancelière Angela Merkel a déclaré que l’Allemagne n’était pas allée assez loin ni assez vite dans le verrouillage pour empêcher une deuxième vague de coronavirus l’automne dernier, et a déclaré au Parlement que ce n’était qu’une question de temps avant que les souches mutantes ne deviennent dominantes.

S’adressant au Bundestag jeudi à Berlin, la chancelière a déclaré que l’Allemagne devait maintenir un contrôle strict pour empêcher des mutations telles que celles trouvées au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud de détruire la plus grande économie d’Europe. Les variantes ont été trouvées jusqu’à présent dans 13 des 16 États allemands.

«Nous n’avons pas mis fin à la vie publique assez tôt ou suffisamment systématiquement au milieu des signes d’une deuxième vague et des avertissements de divers scientifiques», Merkel a dit, ajoutant « Le virus ne suit pas les dates – le virus suit les nombres d’infection. »

Le discours est intervenu un jour après que Merkel et les gouverneurs des États ont accepté de prolonger le verrouillage actuel, qui doit expirer dimanche, au moins jusqu’au 7 mars. Ils ont également accepté un léger assouplissement des règles qui permettra aux écoles et aux coiffeurs d’ouvrir plus tôt. Au départ, Merkel avait voulu prolonger le verrouillage jusqu’au 15 mars.

Le verrouillage actuel a commencé en novembre et les restrictions ont été augmentées avant Noël, craignant que les patients de Covid ne submergent les hôpitaux à travers l’Allemagne.

Jusqu’à présent, l’Allemagne a enregistré 2,31 millions de cas et 63 672 décès dus à Covid. L’agence allemande de lutte contre les maladies a déclaré qu’il y avait un peu plus de 64 cas pour 100 000 habitants la semaine dernière.

