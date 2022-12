Meri parle du mariage de Kody Brown et d’une séparation possible – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : tlc

Après des années de problèmes relationnels, Kody Brown ne se sent plus marié à sa première femme Méri Brun. Bien que les deux n’aient jamais annoncé publiquement une séparation, l’état fragile de leur mariage est discuté dans un aperçu du prochain épisode de Sœurs épousespartagé par PERSONNES. Le clip de l’interview spéciale en tête-à-tête commence par un confessionnal où Kody a parlé de sa relation avec Meri au cours de cette saison de l’émission. Il a dit qu’il ne se considérait pas comme marié avec elle et a insisté sur le fait qu’il irait bien si elle allait trouver quelqu’un d’autre.

Selon Meri, Kody ne lui a jamais exprimé ces sentiments directement. En fait, elle était confuse qu’il ait déclaré de manière si flagrante que leur mariage était terminé sans lui en parler au préalable. “Cela n’a pas de sens pour moi qu’il soit si frustré par Christine [Brown] et être comme, ‘Elle a pris cette décision. Nous n’en avons pas parlé, nous n’avons pas consulté, elle a juste pris la décision », dit Meri. « Mais ensuite, il dit : ‘Je ne me considère pas comme marié à Meri. Comme s’il venait de prendre cette décision. Je ne l’ai jamais entendu me dire ça.

Meri explique que Kody l’avait amenée à croire qu’ils essayaient de faire fonctionner leur mariage, et dit qu’il a même porté un toast à un “nouveau départ” avec elle lorsqu’ils ont célébré leur premier anniversaire après le déménagement de la famille en Arizona. “Mais ce dernier anniversaire, il était comme, ‘Je ne sais même pas pourquoi tu m’as appelé, Meri. Nous n’agissons pas en tant que mariés », révèle Meri. Cependant, elle dit que Kody a refusé de reconnaître publiquement que la relation était terminée.

« J’ai dit : ‘Si c’est là où nous en sommes, alors ne pensez-vous pas que nous devrions en parler publiquement ?’ », se souvient Meri. “Et il a dit:” Non, je ne veux pas en parler parce que je ne veux pas le jugement. Lorsqu’on lui demande ce qu’elle pense de sa relation avec Kody, Meri n’a pas d’autre choix. « Il a déjà pris cette décision », insiste-t-elle. Pourtant, elle dit qu’elle se réconcilierait “certainement” avec Kody, bien qu’elle reconnaisse: “Je ne pense pas qu’il soit intéressé.”

En cette saison de l’émission, Christine a officiellement quitté Kody et s’est éloignée de la famille. Entre-temps, Janelle Brown le mariage avec Kody a également commencé à se rompre, et les aperçus de la spéciale en tête-à-tête ont montré les deux révélant que leur mariage était terminé. Quant à Meri et Kody, ils ont eu des problèmes depuis le scandale de la pêche au chat de Meri en 2015. Le scandale impliquait que Meri entame une romance en ligne avec un homme sur une période de 6 mois. La personne s’est finalement révélée être une femme prétendant être quelqu’un d’autre. Lorsque Meri a mis fin à la relation, le pêcheur de chat a publié des messages que Meri lui avait envoyés au cours de leurs allers-retours en ligne, ce qui a mis à rude épreuve le mariage de Meri et Kody.

Sœurs épouses diffusé le dimanche à 22h00 sur TLC.

