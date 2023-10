Crédit d’image : Puddle Monkey Prods/Figure 8/Kobal/Shutterstock

Kody Brun n’a pas montré beaucoup de cœur pour Meri Brun en mettant fin à leur mariage spirituel après plus de 30 ans de vie commune. En avant-première pour le prochain Sœurs épouses épisode, Meri, 52 ans, a révélé comment Kody, 54 ans, a rompu avec elle.

« Eh bien, je ne suis tout simplement pas intéressé. Tu peux rester dans les parages si tu veux'”, a-t-elle affirmé dans un aperçu obtenu par E! Meri a ensuite expliqué comment leur « origine religieuse » exige que le mariage ait « l’intention d’éternité » lors de l’échange des vœux. Elle a qualifié leur lien d’« alliance éternelle » lors de son confessionnal.

Après que Kody lui ait dit qu’il n’était plus « intéressé » par elle, Meri s’est demandé : « Pourquoi voudrais-je faire ça éternellement ? Soyez avec quelqu’un qui vient vraiment de changer d’avis à mon sujet.’

Les fans ont appris que le mariage de Meri et Kody était officiellement terminé au cours de la saison 16. Sœurs épouses : un contre un révélateur en 2022. À l’époque, l’hôte Sukanya Krishnan a montré au propriétaire du Lizzie’s Heritage Inn un clip de l’homme d’affaires disant qu’il ne se « considérait » plus comme étant marié avec elle. Un mois plus tard, les ex ont publié une déclaration via leurs comptes Instagram respectifs en janvier, confirmant que leur relation avait pris fin. En plus de Meri, Kody s’est également séparé de Janelle Brun et Christine Brun. Sa seule femme est maintenant Robyn Brun.

Lorsque Meri a voulu révéler publiquement qu’elle et Kody s’étaient séparés, il n’était pas d’accord, a affirmé Meri dans le prochain épisode du 29 octobre.

“Je lui ai dit – parce que notre vie est publique – ‘Pourquoi ne soyons-nous pas vraiment ouverts et honnêtes à ce sujet ?'”, a déclaré l’ancienne sœur-épouse. « ‘Que nous devrions en discuter et que nous devrions vraiment être ouverts sur notre histoire à ce sujet ?’ Et il a dit : « Non, je ne veux pas faire ça. » Il a déclaré : « J’ai tellement de critiques que je ne veux pas en parler ouvertement et ouvertement. Gardons ça entre nous.’

Le point de vue de Kody ne convenait pas à Meri, cependant, comme elle l’a expliqué dans son confessionnal, “Je ne vais pas passer le reste de ma vie à cacher le fait que c’est ainsi que se déroule notre relation et à cacher le fait que vous avez dit à moi, tu ne veux jamais avoir de relation avec moi. C’est aussi mon histoire et j’ai le droit de raconter mon histoire.