Meri Brown visite Londres après sa séparation de Kody Brown – Hollywood Life

Crédit d’image : TLC

Méri Brun s’est offert un voyage à Londres suite à sa séparation d’avec Kody Brown. Le Sœurs épouses star, 52 ans, a traversé l’étang et a réalisé son « rêve de toujours » de visiter Londres, et elle a documenté le voyage d’une semaine sur Instagram. Meri a pris un selfie dans l’avion le 7 mai et a exprimé son enthousiasme à l’idée de voyager en Angleterre. « Aventure. C’est ce que j’aime faire. Dire OUI à de nouveaux endroits. Dire OUI à rencontrer de nouvelles personnes. Dire OUI à faire des choses inattendues. Dire OUI pour voir mon obsession de toujours ! Londres, j’arrive ! elle a écrit.

Meri tient ses abonnés au courant de ses aventures à Londres tout au long du voyage. La star de TLC a visité les principaux sites touristiques, notamment le palais de Buckingham et le Big Ben. Elle a pris des photos à Stonehenge pour une publication sur Instagram et a admis qu’elle « n’avait même jamais envisagé la possibilité » de pouvoir voir le monument historique en personne.

À la fin du voyage, Meri a pris un autre selfie dans l’avion et a déclaré que les vacances avaient été un succès complet. « Et maintenant, de retour à la maison où je peux sauter en force sur les plans d’affaires créés ici! » dit Méri. « Je suis tellement excité pour l’avenir, tellement excité de voir mes plans et mes objectifs se concrétiser, et mes rêves deviennent réalité! »

Meri a appris à être seule en tant que femme célibataire au cours des derniers mois. C’est en janvier que Kody, 54 ans, et Meri ont décidé de « mettre fin définitivement » à leur mariage. L’ancien couple s’est marié en 1990 et a d’abord divorcé légalement en 2014, mais a ensuite ravivé leur romance jusqu’au début de 2023. La séparation de Meri de Kody s’est produite près d’un an après sa et Christine Brun‘s divorce, et quelques mois après Kody et Janelle Brunest divisé.

Kody et Meri ont publié une déclaration commune via son Instagram le 10 janvier pour annoncer la fin de leur relation. « Après plus d’une décennie de travail sur notre relation à notre manière, nous avons pris la décision de mettre définitivement fin à notre relation conjugale », indique le communiqué. « Au cours de ce processus, nous nous engageons à la gentillesse et au respect les uns envers les autres et envers tous les membres de notre famille, et nous nous engageons également à la guérison continue de toutes les relations avec la famille afin que nous puissions avancer avec pardon, grâce et l’amour. »

Kody et Meri partagent un enfant, Léon, Qui était né Mariah, mais est devenu transgenre en juin 2022 et utilise maintenant les pronoms ils/eux. Kody a 17 autres enfants de ses trois autres mariages. Il n’est maintenant marié qu’à Robyn Brown.

