Meri Brown, de SISTER Wives, a exigé des «excuses» et une «responsabilité» alors que son mari Kody snobe les épouses pour sa «préférée» Robyn.

La star de télé-réalité a partagé ses pensées avec les fans en postant les mots cryptiques sur son compte de réseau social.

TLC

La star de Sister Wives, Meri Brown, a partagé une publication cryptique sur les réseaux sociaux[/caption]

Meri, 50 ans, a mis en ligne une citation qui disait: «Pour guérir, nous devons être conscients de la douleur que nous avons causée aux autres.

«Nous devons être prêts à nous excuser et à en rendre compte.»

Les mots révélateurs ont été attribués au conférencier inspirant Sylvester McNutt et avaient «nous devons être prêts à nous excuser» surlignés en jaune.

Meri et Kody, 52 ans, sont aux prises avec des problèmes conjugaux depuis des années, récemment révélant qu’ils n’ont pas eu de relation sexuelle depuis un certain temps.

Expliquant la situation, Meri a déclaré: «Je vais lui demander de venir. «Hé, viens, allons faire quelque chose. «Hé, allons faire une promenade. «Hé, allons dîner. Il dit non. Quand je demande, il dit non.

TLC

Cela semblait indiquer qu’elle voulait que son mari Kody « s’excuse » pour son « favoritisme »[/caption]

Instagram / therealmeribrown

Certains mots particuliers étaient surlignés en jaune[/caption]

TLC

Les téléspectateurs commentent souvent sa femme « préférée » Robyn[/caption]

Kody puis a déclaré dans son confessionnal sur le programme: «Meri et moi sommes mariés, mais nous ne voulons pas faire partie d’une culture de branchement. La romance et le sexe sont réservés aux amoureux. «

Kody est également marié à Janelle, 51 ans, Christine, 48 ans, et Robyn, 42 ans.

Sa relation avec Robyn, qui a été la dernière à rejoindre la famille, a souvent été un sujet amer parmi les épouses sœurs et les téléspectateurs.

Plus tôt cette année Robyn a fondu en larmes sur le Spectacle TLC et a exprimé sa préoccupation que la série de problèmes de la famille Brown a été causée par son ajout tardif.

Elle a expliqué: «Quand je suis arrivée dans la famille, il y avait beaucoup de choses qui se sont produites en même temps.

Instagram

Kody et Meri ont récemment révélé qu’ils n’étaient pas dans une relation sexuelle[/caption]

« Je ne sais jamais si c’étaient ces autres choses qui se passaient ou si c’était moi. »

Kody et ses quatre épouses ont quitté l’Utah en 2011 afin d’échapper aux lois anti-polygamie strictes de l’État.

La famille a atterri à Las Vegas, ce que certaines des épouses attribuent à une tension dans leur mariage.

Chaque femme vivait dans sa propre maison au Nevada, ajoutant un sentiment de division dans leur unité cohésive.

Pendant la pandémie, Janelle est restée émotive après avoir appris que Kody ne lui rendrait visite qu’une fois par semaine.

Instagram

Kody avec ses quatre femmes – Robyn, Meri, Christine et Janelle[/caption]





Alors que le père de 18 ans passait la majorité de son temps avec Robyn en quarantaine.

Christine a exprimé son désir de retourner dans l’Utah mais quand Kody a refusé, elle a dit à sa sœur épouse: «Meri, je ne peux plus me marier avec Kody. Je ne veux plus le faire.

Robyn, maman de cinq enfants, a récemment surpris les téléspectateurs en admettant qu’elle voulait encore plus d’enfants avec Kody.

Le couple a deux enfants ensemble, tandis que les trois aînés de Robyn sont issus de son premier mariage.