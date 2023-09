Meri Brown partage un message sur sa « confiance » après la séparation de Kody Brown – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Avancer en toute confiance. Meri Brun a pris part aux histoires Instagram mercredi pour partager quelques réflexions profondes sur le fait d’être célibataire. « Soyez si sûr de savoir ce que vous apportez à la table que vous êtes prêt à manger seul jusqu’à ce que vous trouviez la bonne table », lit-on dans la citation supprimée depuis, écrite sur fond rose. Vous pouvez voir une capture d’écran de la citation ici.

Meri s’est notamment séparé du célèbre Sœurs épouses polygame Kody Brun en décembre 2022. En janvier, ils ont officiellement publié une déclaration commune. « Après plus d’une décennie de travail sur notre relation à notre manière, nous avons pris la décision de mettre définitivement fin à notre relation conjugale », indique en partie le communiqué.

« Au cours de ce processus, nous nous engageons à faire preuve de gentillesse et de respect les uns envers les autres et envers tous les membres de notre famille, et nous nous engageons également à continuer de guérir toutes les relations avec la famille afin que nous puissions avancer avec le pardon, la grâce. et l’amour. »

Au cours d’un épisode de l’émission de décembre 2022, le duo a dévoilé son âme au sujet du syndicat défunt lors d’entretiens individuels. Kody a déclaré au cours de l’épisode qu’il ne se considérait plus marié, spirituellement ou autrement, à Meri. Elle a alors exprimé sa consternation et sa déception.

« Cela n’a aucun sens pour moi qu’il soit si frustré par Christine [Brown] et dites: ‘Elle a pris cette décision.’ Nous n’en avons pas parlé, nous n’avons pas consulté, elle a juste pris la décision' », a déclaré Meri à propos de sa précédente séparation d’avec son épouse plurielle Christine. « Mais ensuite il dit : ‘Je ne me considère pas marié à Meri. Comme IL venait de prendre cette décision. Je ne l’ai jamais entendu me dire ça.

Meri, 52 ans, était la première épouse de Kody. Ils se sont mariés en 1990 et partagent un enfant adulte, Léon. Kody a ensuite eu 17 autres enfants issus de trois mariages supplémentaires. Janelle, Christine, et Robyn Brun.