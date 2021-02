Meri Brown de SISTER Wives a admis que sa relation avec son mari Kody était «terminée» comme l’a expliqué la star, «la balle est dans son camp».

Meri, 50 ans, est la première épouse de Kody, dont il a légalement divorcé en 2014 afin qu’il puisse épouser la quatrième épouse Robyn et adopter ses trois enfants d’une relation précédente.

Depuis lors, le couple est en proie à des rumeurs selon lesquelles leur relation est sur les rochers.

Maintenant dans un avant-goût de celui de demain épisode, Kody, 53 ans, admet: « Ma relation avec Meri est – au mieux – juste distante et amicale. »

Le clip revient ensuite sur une séance de thérapie entre les deux, il y a deux mois.

« La relation entre lui et moi, c’est parti. C’est mort. C’est fini », dit Meri.

Parlant à la caméra, Kody reflète: «Pendant tout mon mariage avec Meri, j’avais l’impression qu’elle décharge ses émotions dans un fardeau que je suis censé porter.

«Je ne porte pas ce fardeau, car il n’y a aucune raison que je devrais.

« Je n’ai pas fait d’efforts dans cette relation en particulier parce que j’ai trois autres relations qui sont enrichissantes et saines avec des enfants qui ont besoin de moi [and] besoin de me voir. «

Kody partage un total de 18 enfants avec ses quatre épouses, dont Meri, Janelle, 51 ans, Christine, 48 ans et Robyn, 42 ans.

Meri a ajouté: « Je fais vraiment attention à pousser Kody, parce que je ne veux pas qu’il se sente exigeant ou arrogant ou quelque chose comme ça.

« J’ai l’impression de lui avoir suffisamment fait savoir où je veux que la relation aille, en ce qui concerne le simple fait d’aller de l’avant. Il est préférable de laisser le ballon dans son camp. »

À propos de leur mariage, Kody a déclaré: « Aucun de nous ne voit la valeur réelle de la relation parce que si Meri et moi voulions vraiment être ensemble, nous le ferions. »

Plus tôt cette semaine Kody a critiqué un troll qui a affirmé qu’il «néglige» ses femmes pour sa «préférée» Robyn.

La saison actuelle de Soeurs épouses a exploré jalousement les épouses l’une envers l’autre.

Au cours de l’épisode de dimanche soir, un troll a tweeté au père de 18 ans: «Les choses se sont détériorées lorsque Robyn a rejoint la famille, mais ce n’est pas la faute de Robyn. Kody était si manifestement en convoitise avec Robyn qu’il a négligé ses autres femmes. #sisterwives #TLC. «

Kody, qui appelle rarement les haineux, est venu à la défense de Robyn en ripostant: «Hey JACKWAGON! Tu n’es jamais nouveau [sic] cette famille sans Robyn. Elle nous a bénis comme chaque femme serait d’accord. #SisterWives. «

Les téléspectateurs ont vu Kody défendre Robyn, qui partage cinq enfants avec le patriarche, comme un autre exemple de favoritisme.

Un fan a répondu sur Reddit: « Où est cette énergie pour le reste des épouses, Kody? »

Un autre a déclaré sur Twitter: «Je pense que vous venez de prouver un point Kody… vous êtes immédiatement venu défendre Robyn… publiquement. Avez-vous déjà fait ça pour Meri? Ou une autre femme! Question légitime car je ne sais pas mais je ne me souviens pas l’avoir vue. «

Meri a suscité des rumeurs partagées de Kody ces dernières années en ne portant pas son alliance et en publiant des citations cryptiques sur les réseaux sociaux.

La semaine dernière, elle a laissé entendre qu’elle «arrêterait de se comparer» comme les épouses font face à leur « jalousie » sur Kody.

Meri a posté une image sur son Instagram d’une note manuscrite qui disait: « Arrêtez de vous comparer. Les fleurs sont jolies mais les couchers de soleil le sont aussi et ils ne se ressemblent en rien. »