La star de SISTER Wives, Meri Brown, a révélé qu’elle était «libre» après avoir «lâché prise» suite à sa rupture à cause de son «triste» mariage avec son mari Kody.

Meri, 50 ans, a continué de susciter des spéculations partagées avec son mari Kody, 51 ans, en publiant des citations cryptiques sur Instagram.

La dernière spéculation intervient après que la première femme de Kody a éclaté en larmes à cause de leurs problèmes conjugaux en cours dans une bande-annonce de la saison à venir.

Dimanche, Meri a publié une série de citations laissant entendre que le mariage du couple pourrait être terminé.

Une lecture: « Lâcher prise mène à la liberté. »

Une seconde a déclaré: « Elle a trouvé la joie là où elle était. »

Une troisième lecture: « Vous n’avez pas besoin de tout comprendre pour avancer. »

Samedi, Meri a de nouveau déclenché des rumeurs de divorce quand elle a posté qu’elle a souffert d’une nuit difficile.

La maman de sa fille Mariah, 25 ans, a écrit sur Instagram: « Me voici. Après une autre longue et rude nuit d’insomnie.

« Me voici. Après avoir surchargé mon cerveau de pensées, d’idées, de visions et d’excitation pour mes entreprises et mon avenir.

« Me voici. Après mon entraînement matinal qui n’a pas été mon meilleur jamais, des fentes et des squats pas tout à fait aussi profonds, des pauses plus longues entre les séries et des sons apaisants de Simon & Garfunkel plutôt que des sons de motivation plus en plein essor.

« Me voici. Je me présente, je fais les choses même si mon corps est lent aujourd’hui. Je fais de mon mieux aujourd’hui, sachant que c’est différent du meilleur d’hier et de ce qui sera le mieux de demain.

« Me voici. Excité pour les choses à venir et excité de les réaliser. »

Bien que Meri ait mis fin à des années de spéculation divisée en décembre lorsque la star de télé-réalité a indiqué qu’elle était «engagée» dans leur relation, la bande-annonce de la saison 10 expose leurs problèmes conjugaux.

Dans un aperçu, la quatrième épouse de Kody, Robyn, 42 ans, a pu être entendue qualifiant son mariage de Meri de «vraiment triste».

Meri a alors déclaré dans son confessionnal: « Je ne peux pas le faire m’aimer. »

La bande-annonce passe ensuite à une scène où Kody et Meri pique-niquent.

Meri a dit: « Alors si je devais me pencher et t’embrasser tout de suite, me repousserais-tu? »

Kody semblait hésitant en répondant: «Euh non…»

Il a ensuite déclaré dans son confessionnal: «La romance et le sexe sont conservés pour les amoureux. Si Meri et moi voulions vraiment être ensemble, nous le ferions.

On pouvait alors voir Meri essuyant ses larmes alors qu’elle regardait son mari.

Meri a également suscité des rumeurs partagées de Kody, qui partage 18 enfants avec ses quatre épouses, ces dernières années en ne portant pas son alliance.

Leurs problèmes conjugaux ont apparemment commencé lorsque Kody a divorcé de Meri en 2014 pour pouvoir épouser légalement Robyn afin qu’il puisse adopter ses enfants d’un précédent mariage.

Meri Brown fond en larmes et admet qu’elle « ne peut pas faire » son mari Kody l’aimer dans la bande-annonce de la nouvelle saison

Elle a également été impliquée dans un scandale de poisson-chat, où elle est tombée amoureuse d’un «homme» qu’elle a rencontré en ligne nommé Sam, qui a fini par être une femme.

Kody est également marié à Janelle, 51 ans, Christine 49 ans et Robyn, 42 ans.

Saison 10 de Soeurs épouses premières le 14 février à 22 h sur TLC.