La star de SISTER Wives, Meri Brown, a publié une note énigmatique sur «la priorité à votre santé mentale».

Le message fait suite à des rumeurs « divisées » de son mari Kody Brown.

La femme de 50 ans l’a prise Histoires Instagram samedi pour partager une photo d’un panneau indiquant: «Donnez la priorité à votre santé mentale».

Le panneau continuait: « Habituez-vous à dire » Désolé mais ma santé mentale est plus importante. « »

Meri a souligné le sentiment en ajoutant trois flèches au poteau indiquant la première ligne du panneau.

Le message cryptique fait suite à des rumeurs selon lesquelles Meri et son mari Kody, 52 ans, l’ont arrêté après 30 ans de mariage.

Aussi ce week-end, Meri a parlé à Magazine de personnes à propos de statut de leur mariage et les choses admises sont compliquées.

Le Soeurs épouses star a déclaré à la sortie: « Nous sommes dans un endroit où nous cherchons simplement où nous sommes et, vous savez, ce qui se passe. »

Après que le couple se soit marié en 1990, Kody a élargi sa famille trois ans plus tard lorsqu’il a épousé sa deuxième femme. Janelle puis sa troisième femme Christine en 1994.

Alors qu’il était légalement marié à Meri, Kody a divorcé de sa première femme pour épouser sa femme Robyn en 2014 afin qu’il puisse adopter ses enfants d’une relation précédente.

Kody est le père de 18 enfants entre ses quatre épouses.

Meri a suscité des rumeurs partagées de Kody ces dernières années en ne portant pas son alliance et publier des citations cryptiques sur les réseaux sociaux.

Le patriarche de la famille a également laissé entendre qu’il y avait des problèmes dans sa relation avec Meri dans un clip teaser de la saison à venir de l’émission de télé-réalité TLC, qui débutera dimanche.

Un émotionnel Kody a déclaré dans le clip: « Nous ne sommes plus la famille que nous étions. »

Meri a alors dit à travers ses larmes: « Je ne peux pas le faire m’aimer. »

Une bande-annonce précédente a donné un aperçu de la relation mourante de Meri et Kody comme les deux avaient un pique-nique dans une ferme.

Pendant le rendez-vous, Kody est devenu visiblement mal à l’aise quand Meri a demandé: « Si je devais me pencher et t’embrasser, me repousserais-tu? »

Bien que Meri ait apparemment fait allusion à la scission, elle éteindre les rumeurs en affirmant qu’elle est «engagée» dans son mariage.

La star de Sister Wives a partagé une seflie avec son mari sur les réseaux sociaux, ce qui a marqué leur première photo publique ensemble en deux ans.

Meri a écrit dans la longue légende: « Clarifions quelque chose ici. J’adore cet homme. Je ne dois une explication à personne mais je le ferai quand même.

«Je suis bien conscient que nous, en tant que famille, avons choisi de nous mettre« là-bas », ce qui, à son tour, suscite toutes sortes de spéculations, de commentaires et d’opinions.

« Mais cela se résume à ceci. Ma relation avec lui est MA relation avec lui. »